Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром

Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром
из-за «раскачивания ситуации с безопасностью и стабильностью и вмешательства в дела королевства».
Также Бахрейн обвинил Доху в «подстрекательстве через СМИ», поддержке терроризма и связанных с Ираном группировок, «для распространения хаоса в Бахрейне».
Бахрейн запретил своим гражданам жить в Катаре и ездить в эту страну, а гражданам Катара — посещение и проживание в Бахрейне. Катарским дипломатам дано 48 часов на то, чтобы покинуть королевство, сообщает ТАСС.
Бахрейн также отозвал своих дипломатов из Катара и заявил о прекращении авиационного и морского сообщения с этой страной.
Вслед за Бахрейном дипотношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия и Египет, передает РИА Новости.
Бахрейн запретил своим гражданам жить в Катаре и ездить в эту страну, а гражданам Катара — посещение и проживание в Бахрейне. Катарским дипломатам дано 48 часов на то, чтобы покинуть королевство, сообщает ТАСС.
Бахрейн также отозвал своих дипломатов из Катара и заявил о прекращении авиационного и морского сообщения с этой страной.
Вслед за Бахрейном дипотношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия и Египет, передает РИА Новости.
BREAKING: Saudi Arabia will shut down sea, airspace and land crossings with Qatar https://t.co/xN3gPZppAv pic.twitter.com/seS6wLo3ux— Bloomberg (@business) 5 июня 2017 г.
#BREAKING: #Bahrain announces it is cutting ties with #Qatar https://t.co/dKaFfTCaZ1 pic.twitter.com/UjM7X37qBF— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 5 июня 2017 г.
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