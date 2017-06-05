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  • 05.06, 06:16

    Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром

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    Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром

    Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром

    Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за «раскачивания ситуации с безопасностью и стабильностью и вмешательства в дела королевства».

    Также Бахрейн обвинил Доху в «подстрекательстве через СМИ», поддержке терроризма и связанных с Ираном группировок, «для распространения хаоса в Бахрейне».

    Бахрейн запретил своим гражданам жить в Катаре и ездить в эту страну, а гражданам Катара — посещение и проживание в Бахрейне. Катарским дипломатам дано 48 часов на то, чтобы покинуть королевство, сообщает ТАСС.

    Бахрейн также отозвал своих дипломатов из Катара и заявил о прекращении авиационного и морского сообщения с этой страной.

    Вслед за Бахрейном дипотношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия и Египет, передает РИА Новости.



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