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  • 05.06, 06:16

    Сечин назвал целью западных санкций влияние на выборы

    1 комментарий

    Сечин назвал целью западных санкций влияние на выборы

    Сечин назвал целью западных санкций влияние на выборы

    Глава компании «Роснефть» дал интервью британской газете Financial Times. По мнению Игоря Сечина, антироссийские санкции, введенные странами Запада, имеют цель обострить социально-экономическую ситуацию в стране и воздействовать на выборы.

    Игорь Сечин: «Цель состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать ее хуже и воздействовать на выборы, это мое глубокое убеждение».

    Он также назвал данные санкции «неоправданными и незаконными». Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень, цитирует «Интерфакс».


    Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации в Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

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