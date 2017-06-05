Сечин назвал целью западных санкций влияние на выборы

Глава компании «Роснефть» дал интервью британской газете Financial Times. По мнению Игоря Сечина, антироссийские санкции, введенные странами Запада, имеют цель обострить
социально-экономическую ситуацию в стране и воздействовать на выборы.
Игорь Сечин: «Цель состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать ее хуже и воздействовать на выборы, это мое глубокое убеждение».
Он также назвал данные санкции «неоправданными и незаконными». Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень, цитирует «Интерфакс».
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации в Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.
Он также назвал данные санкции «неоправданными и незаконными». Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень, цитирует «Интерфакс».
Rosneft chief Sechin looks beyond Russia sanctions https://t.co/bb4GjhEr2G— Financial Times (@FinancialTimes) 5 июня 2017 г.
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации в Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.
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