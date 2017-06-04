«Зенит» подписал полузащитника Кристиана Нобоа

Петербургский «Зенит» сообщил о переходе эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, в прошлом сезоне выступавшего за «Ростов».
Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» Нобоа переходит в качестве свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.
Нобоа, в 2007 году подписав контракт с казанским «Рубином», стал первым эквадорцем в чемпионате России. В составе «Рубина» стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
С 2012 по 2014 год эквадорец выступал за московское «Динамо». В начале 2015 года перешел в греческий ПАОК, но через полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом».
Официально: Кристиан Нобоа переходит в «Зенит»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 июня 2017 г.
Подробности: https://t.co/ZoWj6ThWcB pic.twitter.com/xNSrSOhFK2
Нобоа, в 2007 году подписав контракт с казанским «Рубином», стал первым эквадорцем в чемпионате России. В составе «Рубина» стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
С 2012 по 2014 год эквадорец выступал за московское «Динамо». В начале 2015 года перешел в греческий ПАОК, но через полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом».
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