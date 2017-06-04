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  • 05.06, 00:07

    «Зенит» подписал полузащитника Кристиана Нобоа

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    • Фото Reuters © 2017, Sergei Karpukhin
    «Зенит» подписал полузащитника Кристиана Нобоа

    «Зенит» подписал полузащитника Кристиана Нобоа

    «Зенит» подписал полузащитника Кристиана Нобоа
  • Фото Reuters © 2017, Sergei Karpukhin

    • Петербургский «Зенит» сообщил о переходе эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, в прошлом сезоне выступавшего за «Ростов».

    Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» Нобоа переходит в качестве свободного агента, сообщает пресс-служба клуба.


    Нобоа, в 2007 году подписав контракт с казанским «Рубином», стал первым эквадорцем в чемпионате России. В составе «Рубина» стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

    С 2012 по 2014 год эквадорец выступал за московское «Динамо». В начале 2015 года перешел в греческий ПАОК, но через полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом».

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