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  • 05.06, 03:21

    Пьяные натовцы устроили драку в литовском баре

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    Пьяные натовцы устроили драку в литовском баре

    Пьяные натовцы устроили драку в литовском баре

    В литовском городе Йонава четверо пьяных солдат немецких ВС устроили драку с местными жителями.

    Инцидент произошел в местном баре в ночь на субботу. Военные были в гражданской одежде.

    Немцы получили ушибы и сейчас проходят лечение. Идет досудебное расследование, сообщает сайт Вести.Ru.

    Военные из Германии входят в международный батальон НАТО, расквартированный в Литве.

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