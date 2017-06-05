Пьяные натовцы устроили драку в литовском баре

В литовском городе Йонава четверо пьяных солдат немецких ВС устроили драку с местными жителями.
Инцидент произошел в местном баре в ночь на субботу. Военные были в гражданской одежде.
Немцы получили ушибы и сейчас проходят лечение. Идет досудебное расследование, сообщает сайт Вести.Ru.
Военные из Германии входят в международный батальон НАТО, расквартированный в Литве.
Немцы получили ушибы и сейчас проходят лечение. Идет досудебное расследование, сообщает сайт Вести.Ru.
Военные из Германии входят в международный батальон НАТО, расквартированный в Литве.
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