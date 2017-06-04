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  • 05.06, 00:07

    Жителей Центральной России предупредили о непогоде

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    Жителей Центральной России предупредили о непогоде

    Жителей Центральной России предупредили о непогоде

    Грозы и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Центральной России в понедельник.

    Непогода ждет жителей Смоленской, Тверской, Калужской, Тульской, Московской, Рязанской, Владимирской, Брянской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей.

    Спасатели предупреждают о сильном дожде, грозах с градом, ветре до 20 м/с, сообщает РИА Новости.

    Напомним, регионы России оказались во власти аномальных холодов и ураганов. Ученые не исключают, что такая погода может стать для нашей страны нормой.

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