Первые вопросы Владимиру Путину опубликованы на сайте прямой линии

На сайте проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным» опубликованы первые вопросы президенту. На некоторые из них глава государства постарается ответить в середине июня.
Судя по списку вопросов, наибольший интерес у граждан страны вызывают темы международной политики, строительства и транспорта, социальной защиты населения, коррупции и рынка труда.
Россияне интересуются реновацией и туризмом, зарплатами, детскими пособиями. Среди вопросов есть и тема обманутых дольщиков.
Как сообщалось, «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня. В предыдущие годы она проводилась в апреле. В этом году сроки проведения было решено перенести из-за плотного графика президента.
Россияне интересуются реновацией и туризмом, зарплатами, детскими пособиями. Среди вопросов есть и тема обманутых дольщиков.
Как сообщалось, «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня. В предыдущие годы она проводилась в апреле. В этом году сроки проведения было решено перенести из-за плотного графика президента.
Комментарии