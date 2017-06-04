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  • 05.06, 00:07

    Первые вопросы Владимиру Путину опубликованы на сайте прямой линии

    1 комментарий

    Первые вопросы Владимиру Путину опубликованы на сайте прямой линии

    Первые вопросы Владимиру Путину опубликованы на сайте прямой линии

    На сайте проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным» опубликованы первые вопросы президенту. На некоторые из них глава государства постарается ответить в середине июня.

    Судя по списку вопросов, наибольший интерес у граждан страны вызывают темы международной политики, строительства и транспорта, социальной защиты населения, коррупции и рынка труда.

    Россияне интересуются реновацией и туризмом, зарплатами, детскими пособиями. Среди вопросов есть и тема обманутых дольщиков.

    Как сообщалось, «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня. В предыдущие годы она проводилась в апреле. В этом году сроки проведения было решено перенести из-за плотного графика президента.

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