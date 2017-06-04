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  • 04.06, 20:26
    Каждая фраза — новость: какой сигнал отправил Путин Трампу по открытому каналу ПМЭФ-2017. Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Каждая фраза — новость: какой сигнал отправил Путин Трампу по открытому каналу ПМЭФ-2017

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    Каждая фраза — новость: какой сигнал отправил Путин Трампу по открытому каналу <nobr>ПМЭФ-2017</nobr>

    Каждая фраза — новость: какой сигнал отправил Путин Трампу по открытому каналу ПМЭФ-2017

    Каждая фраза — новость: какой сигнал отправил Путин Трампу по открытому каналу <nobr>ПМЭФ-2017</nobr>

      На Петербургский экономический форум съехались те, кто принимает решения, — крупный российский и иностранный бизнес, политики первого ранга. И центральная тема была злободневной — новый образ мира. Его называли и инновациями, и пересмотром политики, и закладкой будущих стратегий, потому что по-старому уже нельзя. Мир меняется слишком быстро, и надо успевать.

      На ПМЭФ запросто можно на бегу переговорить с теми, кто труднодоступен в обычные дни. Для этого и едут в Петербург: быстро поговорить, быстро решить, еще быстрее — подписать то, о чем говорили месяцами. Здесь каждая фраза — новость.

      Однако на форуме, по-настоящему открытом для всех участников, где чиновники высшего ранга и бизнес первой величины не окружены ни кордонами секретарей, ни эшелонами охраны, было только одно место, куда можно было попасть по спецаккредитации, — американская бизнес-панель. И получить спецпропуск можно было лишь в Торговой палате США. Вероятно, чтобы не прошел и не пообщался с американским послом ни один человек из санкционного списка. И это очень ярко показывает уровень российско-американских отношений.

      Туда специально приехал Владимир Путин — еще до официальной большой встречи с участниками. И официально обратился: помогите выстроить отношения с новой администрацией. Это даже не просьба, это вызов. Ведь администрация — как раз от бизнеса. Теперь мяч на ее стороне.

      На большую встречу Путин не зря позвал премьера Индии — как пример, каким может быть движение вперед, и президента Молдавии — человека, который напрямую заявляет: не всегда новая жизнь — это евроремонт.

      Ведущая встречи Меган Келли превратила встречу с Путиным в спарринг. Что характерно — чем резче она задавала вопросы, тем больше поля для игры было у Путина. Путин выслушивал, улыбался, то повышал градус, то успокаивал.

      Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

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