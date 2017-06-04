На Петербургский экономический форум съехались те, кто принимает решения, — крупный российский и иностранный бизнес, политики первого ранга. И центральная тема была злободневной — новый образ мира. Его называли и инновациями, и пересмотром политики, и закладкой будущих стратегий, потому что
по-старому уже нельзя. Мир меняется слишком быстро, и надо успевать.
На ПМЭФ запросто можно на бегу переговорить с теми, кто труднодоступен в обычные дни. Для этого и едут в Петербург: быстро поговорить, быстро решить, еще быстрее — подписать то, о чем говорили месяцами. Здесь каждая фраза — новость.
Однако на форуме, по-настоящему открытом для всех участников, где чиновники высшего ранга и бизнес первой величины не окружены ни кордонами секретарей, ни эшелонами охраны, было только одно место, куда можно было попасть по спецаккредитации, — американская бизнес-панель. И получить спецпропуск можно было лишь в Торговой палате США. Вероятно, чтобы не прошел и не пообщался с американским послом ни один человек из санкционного списка. И это очень ярко показывает уровень российско-американских отношений.
Туда специально приехал Владимир Путин — еще до официальной большой встречи с участниками. И официально обратился: помогите выстроить отношения с новой администрацией. Это даже не просьба, это вызов. Ведь администрация — как раз от бизнеса. Теперь мяч на ее стороне.
На большую встречу Путин не зря позвал премьера Индии — как пример, каким может быть движение вперед, и президента Молдавии — человека, который напрямую заявляет: не всегда новая жизнь — это евроремонт.
Ведущая встречи Меган Келли превратила встречу с Путиным в спарринг. Что характерно — чем резче она задавала вопросы, тем больше поля для игры было у Путина. Путин выслушивал, улыбался, то повышал градус, то успокаивал.
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Однако на форуме, по-настоящему открытом для всех участников, где чиновники высшего ранга и бизнес первой величины не окружены ни кордонами секретарей, ни эшелонами охраны, было только одно место, куда можно было попасть по спецаккредитации, — американская бизнес-панель. И получить спецпропуск можно было лишь в Торговой палате США. Вероятно, чтобы не прошел и не пообщался с американским послом ни один человек из санкционного списка. И это очень ярко показывает уровень российско-американских отношений.
Туда специально приехал Владимир Путин — еще до официальной большой встречи с участниками. И официально обратился: помогите выстроить отношения с новой администрацией. Это даже не просьба, это вызов. Ведь администрация — как раз от бизнеса. Теперь мяч на ее стороне.
На большую встречу Путин не зря позвал премьера Индии — как пример, каким может быть движение вперед, и президента Молдавии — человека, который напрямую заявляет: не всегда новая жизнь — это евроремонт.
Ведущая встречи Меган Келли превратила встречу с Путиным в спарринг. Что характерно — чем резче она задавала вопросы, тем больше поля для игры было у Путина. Путин выслушивал, улыбался, то повышал градус, то успокаивал.
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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