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  • 04.06, 20:26

    МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине

    1 комментарий

    МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине

    МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине

    Всемирный банк и МВФ одобрили законопроект реформы пенсионной системы на Украине, разработанный министерством социальной политики по поручению премьера Владимира Гройсмана.

    В заявлении на сайте украинского правительства говорится, что результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который дает ответы на вызовы и проблемы, стоящие перед государством и обществом.

    Правительство Украины утвердило законопроект пенсионной реформы в мае. Она не предусматривает повышение пенсионного возраста, но увеличивает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

    Также документ отменяет особые условия выхода на пенсию для представителей отдельных профессий. Кроме того, законопроект отменяет право на назначение пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников.

    Проведение реформы пенсионной системы было одним из условий МВФ для предоставления Украине финансовой помощи, общий объем которой — 17,5 млрд долларов.

    Всего на Украине живут 12 миллионов пенсионеров. Из них большинство (8 млн) получают минимальную пенсию на уровне 1,312 тысячи гривен (около 50 долларов).

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