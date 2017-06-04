Число пострадавших во время давки в Турине превысило 1500

Количество пострадавших в результате давки, которая возникла на центральной площади в итальянском Турине, превысило 1,5 тысячи.
По последним данным, трое раненых находятся в критическом состоянии. Прокуратура Турина начала расследование случившегося, передает «Интерфакс».
Давка возникла накануне вечером на площади Сан-Карло, где собрались футбольные болельщики. Там на больших экранах велась прямая трансляция финального матча Лиги чемпионов УЕФА между туринским «Ювентусом» и «Реалом».
сообщалось о 1000 пострадавших, но их число возросло до 1500. В центре толпы разорвалась петарда. Собравшиеся приняли хлопок за взрыв бомбs, в результате началась паника. В тот момент всего на площади находились около 20 тысяч человек.
Давка возникла накануне вечером на площади Сан-Карло, где собрались футбольные болельщики. Там на больших экранах велась прямая трансляция финального матча Лиги чемпионов УЕФА между туринским «Ювентусом» и «Реалом».
сообщалось о 1000 пострадавших, но их число возросло до 1500. В центре толпы разорвалась петарда. Собравшиеся приняли хлопок за взрыв бомбs, в результате началась паника. В тот момент всего на площади находились около 20 тысяч человек.
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