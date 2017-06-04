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  • 04.06, 20:26

    Число пострадавших во время давки в Турине превысило 1500

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    • Фото Reuters © 2017, Giorgio Perottino
    Число пострадавших во время давки в Турине превысило 1500

    Число пострадавших во время давки в Турине превысило 1500

    Число пострадавших во время давки в Турине превысило 1500
  • Фото Reuters © 2017, Giorgio Perottino

    • Количество пострадавших в результате давки, которая возникла на центральной площади в итальянском Турине, превысило 1,5 тысячи.

    По последним данным, трое раненых находятся в критическом состоянии. Прокуратура Турина начала расследование случившегося, передает «Интерфакс».

    Давка возникла накануне вечером на площади Сан-Карло, где собрались футбольные болельщики. Там на больших экранах велась прямая трансляция финального матча Лиги чемпионов УЕФА между туринским «Ювентусом» и «Реалом».

    Ранее сообщалось о 1000 пострадавших, но их число возросло до 1500. В центре толпы разорвалась петарда. Собравшиеся приняли хлопок за взрыв бомбs, в результате началась паника. В тот момент всего на площади находились около 20 тысяч человек.

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