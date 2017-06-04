Вице-губернатор Владимирской области задержана за взятку

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на общую сумму в 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее трех миллионов рублей».
По версии следствия, Мазанько за денежное вознаграждение помогала бизнесменам получить госконтракты на ремонт в здании администрации области и поставку мебели. В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия.
Между тем губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что никаких взяток ее подчиненная не брала. Задержание Мазанько она назвала провокацией, передает ТАСС.
По версии следствия, Мазанько за денежное вознаграждение помогала бизнесменам получить госконтракты на ремонт в здании администрации области и поставку мебели. В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия.
Между тем губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что никаких взяток ее подчиненная не брала. Задержание Мазанько она назвала провокацией, передает ТАСС.
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