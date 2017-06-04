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  • 04.06, 20:27

    Вице-губернатор Владимирской области задержана за взятку

    6 комментариев
    <nobr>Вице-губернатор</nobr> Владимирской области задержана за взятку

    Вице-губернатор Владимирской области задержана за взятку

    <nobr>Вице-губернатор</nobr> Владимирской области задержана за взятку
  • Фото: zebra-tv.ru

    • Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на общую сумму в 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее трех миллионов рублей».

    По версии следствия, Мазанько за денежное вознаграждение помогала бизнесменам получить госконтракты на ремонт в здании администрации области и поставку мебели. В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия.

    Между тем губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что никаких взяток ее подчиненная не брала. Задержание Мазанько она назвала провокацией, передает ТАСС.

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