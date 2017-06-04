Появилось видео с места массового убийства в Тверской области

Жертвами стрельбы в дачном поселке стали девять человек. Выжить в бойне удалось только одной девушке.
В распоряжении НТВ оказались кадры с места массового убийства. На записи видно сотрудников Следственного комитета, которые осматривают придомовую территорию, пытаясь восстановить в деталях картину произошедшего. Также на видео можно подробно рассмотреть сам дом, где произошла стрельба. Кроме того, в кадр попали тела жертв и гильзы от патронов.
Официальный представитель управления МВД по Тверской области Вадим Левшин уточнил, что подозреваемый не работал электриком в поселке. По его словам, москвич, застреливший девять человек, перебивался случайными заработками в столице, а в область приехал отдохнуть, передает РИА Новости.
Вадим Левшин: «Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал. Преступление произошло в ходе пьяного бытового конфликта».
удалось только 21-летней девушке. Она сумела спрятаться от убийцы, хотя он дважды обошел дом. Единственная свидетельница жестокой расправы вызвала на место правоохранителей, которые задержали стрелка.
Расследованием этого дела по решению председателя Следственного комитета занимается центральный аппарат СКР. При стрельбе были убиты четыре женщины и пятеро мужчин. Погибшим от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но стрелок не поддерживал с ними дружеских или приятельских отношений. Оружие, из которого он вел огонь, было зарегистрировано в установленном порядке, это карабин 12-го калибра.
Официальный представитель управления МВД по Тверской области Вадим Левшин уточнил, что подозреваемый не работал электриком в поселке. По его словам, москвич, застреливший девять человек, перебивался случайными заработками в столице, а в область приехал отдохнуть, передает РИА Новости.
Вадим Левшин: «Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал. Преступление произошло в ходе пьяного бытового конфликта».
удалось только 21-летней девушке. Она сумела спрятаться от убийцы, хотя он дважды обошел дом. Единственная свидетельница жестокой расправы вызвала на место правоохранителей, которые задержали стрелка.
Расследованием этого дела по решению председателя Следственного комитета занимается центральный аппарат СКР. При стрельбе были убиты четыре женщины и пятеро мужчин. Погибшим от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но стрелок не поддерживал с ними дружеских или приятельских отношений. Оружие, из которого он вел огонь, было зарегистрировано в установленном порядке, это карабин 12-го калибра.
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