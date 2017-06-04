Задержанный погиб, выпав из патрульной машины в Казани

Мужчина, задержанный полицейскими в столице Татарстана за хулиганство, во время транспортировки в отделение выпал из патрульного автомобиля и погиб.

1906 Казань

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В полиции сообщили, что экипаж патрульно-постовой службы задержал в Казани за хулиганство троих мужчин. Они вели себя агрессивно и оказывали стражам порядка сопротивление. Правоохранители усадили их в машину, чтобы доставить в отдел МВД «Горки» для составления административного протокола.



27-летний мужчина продолжал хулиганские действия и после того, как его усадили в отсек для задержанных в патрульной машине. Во время движения он выбил дверь ногами и вывалился наружу.



МВД по Татарстану: «В результате падения молодой человек получил травму головы, несовместимую с жизнью».



В отношении сотрудников ППС, которые доставляли задержанных за хулиганство в отделение, начата служебная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

