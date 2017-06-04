Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.06, 20:26

    Задержанный погиб, выпав из патрульной машины в Казани

    1 комментарий

    Задержанный погиб, выпав из патрульной машины в Казани

    Задержанный погиб, выпав из патрульной машины в Казани

    Мужчина, задержанный полицейскими в столице Татарстана за хулиганство, во время транспортировки в отделение выпал из патрульного автомобиля и погиб.

    В полиции сообщили, что экипаж патрульно-постовой службы задержал в Казани за хулиганство троих мужчин. Они вели себя агрессивно и оказывали стражам порядка сопротивление. Правоохранители усадили их в машину, чтобы доставить в отдел МВД «Горки» для составления административного протокола.

    27-летний мужчина продолжал хулиганские действия и после того, как его усадили в отсек для задержанных в патрульной машине. Во время движения он выбил дверь ногами и вывалился наружу.

    МВД по Татарстану: «В результате падения молодой человек получил травму головы, несовместимую с жизнью».

    В отношении сотрудников ППС, которые доставляли задержанных за хулиганство в отделение, начата служебная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru