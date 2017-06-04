Под Воронежем воссоздали Крымскую наступательную операцию 1944 года

Сегодня в Воронежской области под танковые залпы и гул боевой авиации завершился исторический фестиваль, посвященный Великой Отечественной войне. Напоследок участники воссоздали эпизод Крымской наступательной операции 1944 года.

В роли немецких офицеров выступили внуки ветеранов Великой Отечественной. Они уверены, что героические предки не осудили бы их за переодевание в форму противника. Ведь миссия является благородной — напомнить о великом подвиге советских бойцов и жертвах страшной войны.



Алексей Стрижов, военно-исторический клуб «Нарвик»: «Самое главное — не переиграть, чтобы не было пропаганды. Но в то же время нужно и показать грозность врага».



На международный фестиваль «Воронежский фронт» собрались члены военно-исторических клубов со всей России и ближнего зарубежья, чтобы воссоздать события весны 1944 года — Крымскую наступательную операцию, которая длилась 35 дней и ночей.



В операции погибли 17 тысяч советских солдат. Участники реконструкции хотели, чтобы сегодняшний час ненастоящего боя стал часом скорби под свист пуль, взрывы и пулеметные очереди.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.