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  • 04.06, 20:26
    Под Воронежем воссоздали Крымскую наступательную операцию 1944 года. Великая Отечественная война, Воронежская область, исторические реконструкции, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Под Воронежем воссоздали Крымскую наступательную операцию 1944 года

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    Под Воронежем воссоздали Крымскую наступательную операцию 1944 года

    Под Воронежем воссоздали Крымскую наступательную операцию 1944 года

    Под Воронежем воссоздали Крымскую наступательную операцию 1944 года

      Сегодня в Воронежской области под танковые залпы и гул боевой авиации завершился исторический фестиваль, посвященный Великой Отечественной войне. Напоследок участники воссоздали эпизод Крымской наступательной операции 1944 года.

      В роли немецких офицеров выступили внуки ветеранов Великой Отечественной. Они уверены, что героические предки не осудили бы их за переодевание в форму противника. Ведь миссия является благородной — напомнить о великом подвиге советских бойцов и жертвах страшной войны.

      Алексей Стрижов, военно-исторический клуб «Нарвик»: «Самое главное — не переиграть, чтобы не было пропаганды. Но в то же время нужно и показать грозность врага».

      На международный фестиваль «Воронежский фронт» собрались члены военно-исторических клубов со всей России и ближнего зарубежья, чтобы воссоздать события весны 1944 года — Крымскую наступательную операцию, которая длилась 35 дней и ночей.

      В операции погибли 17 тысяч советских солдат. Участники реконструкции хотели, чтобы сегодняшний час ненастоящего боя стал часом скорби под свист пуль, взрывы и пулеметные очереди.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.

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