Журнал The New Times закрывает бумажную версию

Главный редактор российского журнала The New Times Евгения Альбац объявила, что его бумажная версия больше не будет выпускаться.
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В своем Facebook Альбац опубликовала обложку последнего номера журнала. На ней изображены закрытые глаза и падающая слеза. Под рисунком расположена надпись: «Спасибо, что были с нами».
В комментарии к этой записи главный редактор журнала подтвердила, что бумажная версия издания прекращает свое существование. Это решение она объяснила нехваткой финансовых средств.
По словам Альбац, подробности, связанные с закрытием бумажной версии The New Times, можно будет прочесть в последнем номере.
Журнал начинает свою историю с 1943 года, в СССР он выходил под названием «Новое время».
В прошлом году Роскомнадзор усмотрел в одной из публикаций журнала признаки оправдания терроризма, а также ведомство отметило, что The New Times неправильно упомянул группировку «Правый сектор», не указав, что она запрещена на территории России. В августе минувшего года у журнала также возникли сложности с типографией, отказавшейся печатать очередной номер.
В комментарии к этой записи главный редактор журнала подтвердила, что бумажная версия издания прекращает свое существование. Это решение она объяснила нехваткой финансовых средств.
По словам Альбац, подробности, связанные с закрытием бумажной версии The New Times, можно будет прочесть в последнем номере.
Журнал начинает свою историю с 1943 года, в СССР он выходил под названием «Новое время».
В прошлом году Роскомнадзор усмотрел в одной из публикаций журнала признаки оправдания терроризма, а также ведомство отметило, что The New Times неправильно упомянул группировку «Правый сектор», не указав, что она запрещена на территории России. В августе минувшего года у журнала также возникли сложности с типографией, отказавшейся печатать очередной номер.
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