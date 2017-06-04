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  • 04.06, 16:11

    Журнал The New Times закрывает бумажную версию

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    Журнал The New Times закрывает бумажную версию

    Журнал The New Times закрывает бумажную версию

    Журнал The New Times закрывает бумажную версию
  • Фото: yevgenia.albats /facebook.com

    • Главный редактор российского журнала The New Times Евгения Альбац объявила, что его бумажная версия больше не будет выпускаться.

    В своем Facebook Альбац опубликовала обложку последнего номера журнала. На ней изображены закрытые глаза и падающая слеза. Под рисунком расположена надпись: «Спасибо, что были с нами».

    В комментарии к этой записи главный редактор журнала подтвердила, что бумажная версия издания прекращает свое существование. Это решение она объяснила нехваткой финансовых средств.

    По словам Альбац, подробности, связанные с закрытием бумажной версии The New Times, можно будет прочесть в последнем номере.

    Журнал начинает свою историю с 1943 года, в СССР он выходил под названием «Новое время».

    В прошлом году Роскомнадзор усмотрел в одной из публикаций журнала признаки оправдания терроризма, а также ведомство отметило, что The New Times неправильно упомянул группировку «Правый сектор», не указав, что она запрещена на территории России. В августе минувшего года у журнала также возникли сложности с типографией, отказавшейся печатать очередной номер.

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