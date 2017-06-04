Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции на стадии 1/8 финала.
В матче четвертого круга турнира россиянка, «посеянная» под 8-м номером, в трех сетах уступила датчанке Каролине Возняцки (11-я ракетка турнира) — 1:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
Таким образом, представительниц России в одиночном женском разряде в нынешнем розыгрыше Roland Garros не осталось.
Quarterfinals bound!@CaroWozniacki tops No.8 seed Kuznetsova 6–1 4–6 6–2!#RG17 pic.twitter.com/W0nfkVPvAf— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2017
Таким образом, представительниц России в одиночном женском разряде в нынешнем розыгрыше Roland Garros не осталось.
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