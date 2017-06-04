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  • 04.06, 16:12

    Кузнецова проиграла Возняцки в борьбе за выход в ¼ финала Roland Garros

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    • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes
    Кузнецова проиграла Возняцки в борьбе за выход в ¼ финала Roland Garros

    Кузнецова проиграла Возняцки в борьбе за выход в ¼ финала Roland Garros

    Кузнецова проиграла Возняцки в борьбе за выход в ¼ финала Roland Garros
  • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes

    • Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции на стадии 1/8 финала.

    В матче четвертого круга турнира россиянка, «посеянная» под 8-м номером, в трех сетах уступила датчанке Каролине Возняцки (11-я ракетка турнира) — 1:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.


    Таким образом, представительниц России в одиночном женском разряде в нынешнем розыгрыше Roland Garros не осталось.

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