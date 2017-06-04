В матче четвертого круга турнира россиянка, «посеянная» под 8-м номером, в трех сетах уступила датчанке Каролине Возняцки (11-я ракетка турнира) — 1:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.Таким образом, представительниц России в одиночном женском разряде в нынешнем розыгрыше Roland Garros не осталось.