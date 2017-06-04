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  • 04.06, 20:26
    Как уберечься от нападения собак: основные правила. животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Как уберечься от нападения собак: основные правила

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    Как уберечься от нападения собак: основные правила

    Как уберечься от нападения собак: основные правила

      Своры дворовых собак терроризируют и крупные российские города, и маленькие села. По статистике, каждый год жертвами бродячих псов становятся несколько десятков человек. Еще 30 тысячам удается отделаться укусами, что влечет не только риск заражения тяжелыми инфекциями, но и психологическую травму.

      Некоторые замечают стаю собак вовремя, однако надеются проскочить, не верят, что с ними тоже может произойти беда. Так что первый совет — разворачиваться и не испытывать судьбу. Но если все же страшное произошло, то нужно быть готовым хладнокровно оценить обстановку, найти вожака и отпугивать именно его.

      Как уверяют опытные кинологи, крик — один из самых веских аргументов в собственную защиту. Причем кричать надо как можно громче и желательно не стесняться в выражениях.

      Наталья Спиридонова, инструктор служебного собаководства: «Мат — и это доказано научно — имеет под собой очень сильную энергетическую подоплеку. То есть указывая собаке направление движения, правильное направление движения, вы создаете ей определенного рода посыл, которому она следует. Кроме этого, большинство собак и в повседневной жизни своих владельцев, и в повседневной жизни на улице знают, что после этих слов могут последовать какие-то определенные неприятности. И стараются этих неприятностей избегать».

      А вот пытаться переглядеть собаку не стоит, предупреждает кинолог. Если собака рядом с вами, но не атакует, то лучше смотреть в ее сторону, контролируя ее движения, но только не в глаза.

      Сценарий будет куда плачевнее, если повернуться к собаке спиной.

      Вячеслав Бельский, инструктор-кинолог спортивно-дрессировочного центра: «Любой, даже очень неуверенной в себе собаке проще атаковать со спины. То есть спереди они опасаются, и любая собачка, неуверенная в себе, норовит обежать и укусить именно сзади, со спины. Потому что там менее страшно, так этому учила в том числе и природа, в дикой природе тоже животное атакует именно сзади чаще всего».

      Помочь обещает не только психология, но и технологии. В магазинах много устройств, которые позиционируются именно как защищающие от нападения собак. Не все они работают, и это не стопроцентная гарантия защиты.

      Главное быть готовым к тому, что собаки могут окружить неожиданно и принять решение надо будет очень быстро. И если делать правильно, то спасет даже элементарный зонт.

      Сергей Мишустин, кинолог: «Собаки степень опасности противника определяют по его размерам. Для этого, кстати, у собаки поднимается шерсть дыбом. Она идет в атаку, чтобы казаться больше, чем есть на самом деле. Вы, раскрыв зонтик, резко увеличили свой объем. То есть стали больше и страшнее для собаки».

      Ну а если укуса избежать не удалось, то обязательно нужно обратиться в травмпункт.

      Подробнее о том, как нужно вести себя, если за вами увязалась свора собак, и что лучше бы носить в кармане на этом случай, — в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».

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