Пицца, суши, пироги: на чем экономят недобросовестные сервисы доставки готовой еды

Пицца, суши, пироги — именно в таком порядке россияне чаще всего заказывают еду с доставкой на дом. Что нужно знать, чтобы после такого пира не пришлось вызывать скорую?
Корреспондент программы «НашПотребНадзор» устроился помощником повара суши-бара в центре Москвы. Та часть кухни, которая видна клиентам, в нем образцово показательная. Все на ней в шапочках и перчатках. Но в горячем цеху, куда пройти могут только свои, перчатки сброшены, прямо над плитой ворочают грязными картонными коробками, мыла нет, а туалет рядом с кухней.
В Москве, по официальным данным, уже почти две тысячи компаний, которые занимаются доставкой готовой еды. Владелец одной из точек доставки еды уверяет, что, гонясь за низкими ценами, покупатели сами голосуют рублем за некачественный товар и плохое обслуживание, вытесняя с рынка тех, кто хочет работать по закону и совести.
В оригинале роллы подаются холодными, потому что сделаны из охлажденных сырых скоропортящихся морепродуктов. А вот жареные любят продавать те, уверяет эксперт, кто экономит на хранении рыбы. Жарка продлевает срок годности в три раза. И такой ролл может долго прожить даже без холодильника. А если еще и самой рыбы не докладывать, то можно получить сверхприбыль.
Основу для пиццы по классическому рецепту делают из муки грубого помола, а пышность тесту дает минимальное количество дрожжей. И взойти оно должно не меньше чем за сутки. Значит, если поток клиентов большой, то созревающее тесто надо где-то хранить. Нужно много места. Вот именно на этом и можно хорошо сэкономить, если использовать обычную муку для сдобы, как для пирожков или булочек. В ней больше сахара, поэтому спекается тесто быстрее и не успевает иссохнуть.
Успех на рынке и за теми, кто клиентов хорошенько обвешивает. Еще один способ сбить ценник в меню — сэкономить на персонале. Отсюда и берутся курьеры с поварами, которым в прямом смысле плевать на качество еды.
Насколько же близки блюда к оригинальной рецептуре, выяснили кулинарные эксперты. А заказанные в службе доставки пиццу, пироги и роллы исследовали в независимой лаборатории.
Результаты — в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».
В Москве, по официальным данным, уже почти две тысячи компаний, которые занимаются доставкой готовой еды. Владелец одной из точек доставки еды уверяет, что, гонясь за низкими ценами, покупатели сами голосуют рублем за некачественный товар и плохое обслуживание, вытесняя с рынка тех, кто хочет работать по закону и совести.
В оригинале роллы подаются холодными, потому что сделаны из охлажденных сырых скоропортящихся морепродуктов. А вот жареные любят продавать те, уверяет эксперт, кто экономит на хранении рыбы. Жарка продлевает срок годности в три раза. И такой ролл может долго прожить даже без холодильника. А если еще и самой рыбы не докладывать, то можно получить сверхприбыль.
Основу для пиццы по классическому рецепту делают из муки грубого помола, а пышность тесту дает минимальное количество дрожжей. И взойти оно должно не меньше чем за сутки. Значит, если поток клиентов большой, то созревающее тесто надо где-то хранить. Нужно много места. Вот именно на этом и можно хорошо сэкономить, если использовать обычную муку для сдобы, как для пирожков или булочек. В ней больше сахара, поэтому спекается тесто быстрее и не успевает иссохнуть.
Успех на рынке и за теми, кто клиентов хорошенько обвешивает. Еще один способ сбить ценник в меню — сэкономить на персонале. Отсюда и берутся курьеры с поварами, которым в прямом смысле плевать на качество еды.
Насколько же близки блюда к оригинальной рецептуре, выяснили кулинарные эксперты. А заказанные в службе доставки пиццу, пироги и роллы исследовали в независимой лаборатории.
Результаты — в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».
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