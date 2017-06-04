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  • 04.06, 20:26
    Шпикачки российских производителей проверили на красители, крахмал и кости. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шпикачки российских производителей проверили на красители, крахмал и кости

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    Шпикачки российских производителей проверили на красители, крахмал и кости

    Шпикачки российских производителей проверили на красители, крахмал и кости

      В России многие относятся к шпикачкам как к скучному полуфабрикату. Но в Чехии, откуда родом эти пузатые крепыши, такое отношение сочли бы оскорбительным. Там их торжественно подают по праздникам, ну а маринованные в уксусе и специях шпикачки — это национальное чешское блюдо. Приготовленные таким образом шпикачки там называют «утопенцы», то есть утопленники.

      Название не самое аппетитное, впрочем, куда менее аппетитно звучит и выглядит то, что порой подкладывают в этот продукт российские производители. Вместо свежего ароматного шпика — старый и прогорклый, а чтобы замаскировать несвежий фарш, подсыпают краситель.

      При выборе шпикачек, объясняет кулинар, надо обращать внимание на белые крупинки. Это сало, и это главное, что отличает шпикачки от сарделек. «Шпик» — в переводе в чешского означает сало, и если оно желтое, значит, старое и прогорклое, если распределено равномерно, значит, работники завода грамотные и не лентяи.

      В обычных супермаркетах программа «НашПотребНадзор» купила пять упаковок шпикачек разных производителей, популярных среди россиян. Вместе с некоммерческим партнерством «Росконтроль» выбрали независимую лабораторию, эксперты которой дотошно проверили все образцы и определили, какие же из них сделаны на совесть, а в какие вместо мяса подмешивают муку, крахмал и даже перемолотые куриные кости.

      По оригинальному рецепту шпикачки — это ни грамма куриного мяса, а только свинина с говядиной и отборное белоснежное сало. В трех образцах эксперты обнаружили мясо птицы механической обвалки. Причем производители двух из них честно указали это на упаковке, а третьи хотели схитрить.

      Не должно быть в шпикачках и крахмала. Это прописано в ГОСТе. Однако редкий производитель устоит, чтобы его не подсыпать, ведь он хорошо удерживает воду. А продавать воду по цене мяса — бесценно. Крахмал обнаружили в трех исследуемых образцах, а в одном вместо крахмала нашли манную крупу, которую используют с той же целью.

      Не понравилась экспертам консистенция трех образцов — слишком рыхлая и липкая, а у качественных шпикачек она должна быть упругой.

      В итоге не проштрафился только один образец шпикачек. Результаты — в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».

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