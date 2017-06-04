Коалиция во главе с Нилом Ушаковым уверенно выиграла выборы в Риге

Объединенный список партий «Согласие» и «Честь служить Риге» во главе с рижским мэром Нилом Ушаковым сохранил уверенное большинство в столичной думе.
Как сообщает «Интерфакс», коалиция набрала 50,85% голосов, что дает ей право на 32 депутатских мандата.
Также в думу прошли кандидаты списка Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии» (13,66% голосов); Новой консервативной партии (13,41%); Нацобъединения «Все для Латвии»/«Отечеству и Свободе» (9,24%) и «Единства» (6,26%).
Муниципальные выборы прошли в Латвии в субботу. Причем голосовать могли только граждане страны. Сотни тысяч так называемых неграждан, среди которых в основном русскоязычные жители страны, не имеют права голоса.
Также в думу прошли кандидаты списка Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии» (13,66% голосов); Новой консервативной партии (13,41%); Нацобъединения «Все для Латвии»/«Отечеству и Свободе» (9,24%) и «Единства» (6,26%).
Муниципальные выборы прошли в Латвии в субботу. Причем голосовать могли только граждане страны. Сотни тысяч так называемых неграждан, среди которых в основном русскоязычные жители страны, не имеют права голоса.
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