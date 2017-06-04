Полиция проводит операцию на востоке Лондона

Британские правоохранители проводят обыск в одном из домов в районе Баркинг на западе Лондона.
К одному из многоквартирных домов прибыли микроавтобус без маркировки и машина скорой помощи. По данным телеканала Sky News, полиция проводит в этом районе операцию — ведутся обыски. Часть прилегающей к дому улицы перекрыта.
Глава МВД Великобритании Амбер Радд подтвердила проведение операции в Лондоне, сообщает канал ITV.
Амбер Радд: «После вчерашней атаки проводятся мероприятия».
Она также сообщила, что теракт, который был совершен вчера в районе Лондонского моста, имеет отношение к религиозному экстремизму, но следствие не видит связи между этой атакой и взрывом в Манчестере, который произошел в прошлом месяце.
Амбер Радд: «Теракт связан с радикальным исламом, но маловероятно, что он связан с тем, что произошло в Манчестере».
давили людей, а затем в районе рынка Боро выскочили из салона и начали добивать раненых, а также нападать на посетителей ближайших кафе и пабов. Террористы были вооружены ножами. А предметы, похожие на пояса смертников, которые были надеты на них, оказались муляжами.
Погибли семь человек, 48 доставлены в больницы. Нападавшие были ликвидированы правоохранителями.
Напомним, теракт в Манчестере произошел 22 мая после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрыв на стадионе Manchester Arena устроил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, среди жертв 12 детей. Ответственность за эту атаку взяло на себя ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная на территории РФ — ред.).
Глава МВД Великобритании Амбер Радд подтвердила проведение операции в Лондоне, сообщает канал ITV.
Амбер Радд: «После вчерашней атаки проводятся мероприятия».
Она также сообщила, что теракт, который был совершен вчера в районе Лондонского моста, имеет отношение к религиозному экстремизму, но следствие не видит связи между этой атакой и взрывом в Манчестере, который произошел в прошлом месяце.
Амбер Радд: «Теракт связан с радикальным исламом, но маловероятно, что он связан с тем, что произошло в Манчестере».
давили людей, а затем в районе рынка Боро выскочили из салона и начали добивать раненых, а также нападать на посетителей ближайших кафе и пабов. Террористы были вооружены ножами. А предметы, похожие на пояса смертников, которые были надеты на них, оказались муляжами.
Погибли семь человек, 48 доставлены в больницы. Нападавшие были ликвидированы правоохранителями.
Напомним, теракт в Манчестере произошел 22 мая после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрыв на стадионе Manchester Arena устроил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, среди жертв 12 детей. Ответственность за эту атаку взяло на себя ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная на территории РФ — ред.).
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