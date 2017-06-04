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  • 04.06, 16:11

    Тереза Мэй рассказала о предотвращении пяти терактов в Британии

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    Тереза Мэй рассказала о предотвращении пяти терактов в Британии

    Тереза Мэй рассказала о предотвращении пяти терактов в Британии

    Полиция Великобритании в период с конца марта предотвратила пять терактов на территории страны. Об этом в воскресенье заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

    По словам Мэй, речь идет о подготовке серьезных терактов, которые могли произойти в период после событий на Вестминстерском мосту, когда террорист протаранил на автомобиле толпу людей.

    Мэй также отметила, что теракты последних трех месяцев в Великобритании не имеют между собой прямой связи, однако их объединяет идеология.

    Тереза Мэй: «Эта идеология — исламизм, извращение ислама и правды, и победа над этой идеологией — одна из главных современных проблем».

    Кроме этого, Мэй отметила, что последние события не повлияют на грядущие парламентские выборы. Голосование, как и планировалось, состоится 8 июня.

    Накануне вечером трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем с ножами напали на прохожих на рынке Боро. Все нападавшие были ликвидированы полицейскими. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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