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  • 04.06, 16:12

    Электричка насмерть сбила мужчину в Люберцах

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    Электричка насмерть сбила мужчину в Люберцах

    Электричка насмерть сбила мужчину в Люберцах

    Мужчина погиб под колесами электрички в подмосковных Люберцах в районе станции на Рязанском направлении Московской железной дороги.

    В полиции сообщили, что электропоезд, следовавший из Москвы до станции 47-й километр, в районе станции Панки сбила мужчину, передает ТАСС.

    Пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО: «Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью».

    Погибший мужчина — 1970 года рождения. По данным полиции, он попал под колеса электрички, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

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