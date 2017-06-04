Электричка насмерть сбила мужчину в Люберцах

Мужчина погиб под колесами электрички в подмосковных Люберцах в районе станции на Рязанском направлении Московской железной дороги.
В полиции сообщили, что электропоезд, следовавший из Москвы до станции 47-й километр, в районе станции Панки сбила мужчину, передает ТАСС.
Пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО: «Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью».
Погибший мужчина — 1970 года рождения. По данным полиции, он попал под колеса электрички, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО: «Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью».
Погибший мужчина — 1970 года рождения. По данным полиции, он попал под колеса электрички, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
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