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  • 04.06, 16:12
    Перчатки против порезов, мини-мойка и противоштормовой зонт: тест рекламных обещаний. автомобили, гаджеты, изобретения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Перчатки против порезов, мини-мойка и противоштормовой зонт: тест рекламных обещаний

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    Перчатки против порезов, <nobr>мини-мойка</nobr> и противоштормовой зонт: тест рекламных обещаний

    Перчатки против порезов, мини-мойка и противоштормовой зонт: тест рекламных обещаний

    Перчатки против порезов, <nobr>мини-мойка</nobr> и противоштормовой зонт: тест рекламных обещаний

      Защищают ли от порезов китайские перчатки за 250 рублей? Стоит ли своих денег домашняя мини-мойка высокого давления? И правда ли специальный противоштормовой зонтик выдерживает самые сильные порывы ветра? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.

      Домашняя мини-мойка

      Мини-мойка высокого давления — это универсальный помощник для дома, заявляет производитель. В рекламных роликах устройство мощным напором воды легко очищает не только автомобиль, но и дорожную плитку, облицовку здания, садовые инструменты. Прибор на колесиках с одной универсальной насадкой (три форсунки дают разные струи) и компрессором с максимальным давлением 130 бар обойдется в среднем в 9000 рублей.

      Подключается она просто: надо подвести шланг с водой, вставить насадку в пистолет-пульверизатор и включить в сеть. Под мощным напором водяной струи грязь буквально на глазах отступает и с колес, и с кузова автомобиля.

      Учитывая, что подобная услуга в профессиональной мойке обойдется около 800 рублей, мини-мойка за 9000 окупится уже на 12-е применение.

      Перчатки от порезов

      Перчатки для садовых и иных работ с защитой от порезов на популярном китайском сайте стоят всего 250 рублей с учетом доставки в Россию. Производитель сообщает, что здесь применены высококачественные полиамидные волокна и тонкая стальная проволока.

      Попытку сделать горизонтальный порез перчатки выдержали, но прохудились от касания острием ножа. По сравнению с обычной садовой перчаткой инновационная гораздо крепче. Она выдерживает нажатие с усилием тупым ножом для метания. Хотя, конечно, проникающему удару острием ей противопоставить нечего. Так же, как и летящему на огромной скорости ножу.

      Но при обычных работах по дому, в саду или гараже такие перчатки действительно спасут пальцы в подавляющем большинстве случаев.

      Противоштормовой зонт

      Производитель обещает, что зонт стоимостью 2500 рублей защитит и от сильного дождя, и от шквалистого ветра и не сломается сам. Их асимметричная конструкция обещает спасти от любого ветра и сохранить сухой главным образом спину.

      Однако тесты принесли сплошное разочарование: форма неудобная, особой защиты от ветра и прочности нет.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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