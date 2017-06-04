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  • 04.06, 16:12
    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 4 июня. авиация, здоровье, изобретения, наука и открытия, парковка, самолеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 4 июня

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    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 4 июня

    <nobr>Топ-5</nobr> новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 4 июня

      В Париже начинает работать робот-парковщик, искусственный интеллект опять опережает человека по интуиции — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

      5. Микробы против депрессии

      Все больше исследований показывают связь между работой нашего мозга и состоянием бактерий, населяющих наш кишечник. Эти микробы, как оказалось, синтезируют огромное количество биоактивных веществ, влияющих на многие системы организма.

      В очередной работе на эту тему ученые из канадского университета Макмастера давали больным с синдромом раздраженного кишечника (это очень частое расстройство) препарат бифидобактерий и тестировали психологическое состояние пациентов. Оказалось, что по сравнению с группой, получавшей плацебо, негативных проявлений у испытуемых было на 60% меньше.

      4. Робот-парковщик

      В парижском аэропорту имени Шарля де Голля приступает к работе новый сотрудник — парковочный робот по имени Стен. Система призвана ускорить и упростить процесс парковки машины в аэропорту без долгого поиска мест в подземелье.

      Забронировав услугу через приложение, клиент просто заезжает в специальный отсек, где автомобиль подхватывает и отвозит на место робот. Создатели устройства рассчитывают, что оно будет выгодно и для операторов парковок — на той же площади техника сможет разместить до 50% больше машин.

      3. Записать воспоминания

      Нынешние малыши, когда повзрослеют, смогут просмотреть свои детские воспоминания. Сделать это позволят устройства вроде такого, представленного на днях. Компактная камера, защищенная от воды, пыли и ударов, крепится на одежду и может снимать все, как это видит ребенок, в течение трех часов.

      Интереснее всего то, что заложенный туда искусственный интеллект сам определит наиболее интересные моменты — когда в кадре происходила максимальная активность — и смонтирует из них компактный и веселый видеоклип. При желании можно получить и полное видео.

      2. Мощь технологий

      Компьютерная программа AlphaGo снова обыграла человека в сложнейшую, построенную на интуиции игру го. На этот раз с искусственным интеллектом, построенным с применением нейросетей и возможностью самообучения, сражался самый сильный в мире игрок — китаец Кэ Цзе. И он проиграл, хотя вычислительные мощности программы были уменьшены по сравнению с предыдущим поединком в 10 раз, когда проиграл корейский чемпион Ли Седоль. Сам Кэ Цзе отметил, что искусственный соперник сделал несколько очень изящных и неожиданных ходов.

      1. Первый полет

      Поистине эпохальное событие для отечественного авиапрома — свой первый полет совершил новый российский лайнер МС-21. Это второй гражданский самолет после SSJ-100, созданный в нашей стране в XXI веке.

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