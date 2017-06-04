Азиатская косметика и бытовая химия: оправданна ли ее популярность в России

Необычайную популярность у российских женщин в последнее время приобрела косметика и бытовая химия из Южной Кореи и Японии. Появились даже специализированные магазины. Правда ли южнокорейская и японская косметика и бытовая химия лучше, чем другие? Мы попытались разгадать эту загадку.
Теле- и кинопродюсер, гид и переводчик Ирина Иноуэ переехала жить в Японию 11 лет назад и хорошо знает, чем отличается японская косметика и бытовая химия от российской. Первая приятная особенность — чаще всего нет раздражающего сильного запаха. Второе — радуют некоторые придумки, например, симпатичные увлажняющие маски для лица, в том числе с рисунками.
Но до какой степени все это подходит именно российским девушкам? Тип кожи у них и у азиаток все-таки разный. В эксперименте программы «Чудо техники» приняли участие три девушки-добровольца, которые в течение двух недель испытывали на себе японский гель-пилинг и кремы — с цветочными экстрактами рук и с наноколлагеном и гиалуроновой кислотой для лица.
Эластичность кожи у всех девушек улучшилась, но ненамного — всего 1–2%. А вот сухость кожи наноколлагену и гиалуроновой кислоте удалось победить прямо-таки радикально.
Что касается бытовой химии, то считается, что японские и корейские средства реже обычных вызывают аллергию, так как в большинстве из них нет отдушек и фосфатов. Но есть у этой мягкости и обратная сторона — снижение эффективности, если речь идет о борьбе против грязи. Так стоит ли переплачивать, если нет аллергии? Стоит японский порошок дороже — 400 рублей за 900 граммов против 200 рублей за тот же объем отечественного.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Но до какой степени все это подходит именно российским девушкам? Тип кожи у них и у азиаток все-таки разный. В эксперименте программы «Чудо техники» приняли участие три девушки-добровольца, которые в течение двух недель испытывали на себе японский гель-пилинг и кремы — с цветочными экстрактами рук и с наноколлагеном и гиалуроновой кислотой для лица.
Эластичность кожи у всех девушек улучшилась, но ненамного — всего 1–2%. А вот сухость кожи наноколлагену и гиалуроновой кислоте удалось победить прямо-таки радикально.
Что касается бытовой химии, то считается, что японские и корейские средства реже обычных вызывают аллергию, так как в большинстве из них нет отдушек и фосфатов. Но есть у этой мягкости и обратная сторона — снижение эффективности, если речь идет о борьбе против грязи. Так стоит ли переплачивать, если нет аллергии? Стоит японский порошок дороже — 400 рублей за 900 граммов против 200 рублей за тот же объем отечественного.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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