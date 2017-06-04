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  • 04.06, 16:11
    Российский конструктор воссоздает улетевшие в космос межпланетные зонды. изобретения, космос, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российский конструктор воссоздает улетевшие в космос межпланетные зонды

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    Российский конструктор воссоздает улетевшие в космос межпланетные зонды

    Российский конструктор воссоздает улетевшие в космос межпланетные зонды

    Российский конструктор воссоздает улетевшие в космос межпланетные зонды

      Конструктор космических аппаратов Руслан Комаев родился в Северной Осетии и всю жизнь проработал в НПО имени Лавочкина, где разрабатывают и собирают все отечественные межпланетные зонды и другую сложную космическую технику, например, разгонные блоки для ракет-носителей.

      За время работы начальником производства под руководством Руслана Комаева были изготовлены, испытаны и подготовлены к запуску 204 космических аппарата. За программу полетов к Венере Руслан Владимирович даже получил Госпремию СССР.

      А теперь он своими силами и на свои средства воссоздает корабли, улетевшие к другим планетам, причем в натуральную величину, используя сохранившиеся части от так называемых технологических макетов. Это точные копии межпланетных зондов, проходившие на Земле испытания температурой, радиацией и даже серной кислотой, из которой на Венере состоят облака.

      У Руслана Владимировича есть мечта: создать на основе этих макетов образовательный центр для детей, чтобы заражать их романтикой космоса.

      Руслан Комаев: «Ведь многие наши проекты делались не по уставу, не по должностным инструкциям, а благодаря тому, что люди были увлечены этой профессией. Такие космические аппараты не создаются одними указаниями».

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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