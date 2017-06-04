Около 1000 человек пострадали во время давки в Турине после взрыва петарды

В итальянском Турине во время давки на площади
Сан-Карло пострадали около тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.
Все произошло в фан-зоне во время трансляции матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».
По данным местных СМИ, паника началась после того, как подросток подорвал петарду и закричал о бомбе. В это время на площади находились почти 20 тысяч человек. Некоторые из пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии.
По данным местных СМИ, паника началась после того, как подросток подорвал петарду и закричал о бомбе. В это время на площади находились почти 20 тысяч человек. Некоторые из пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии.
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