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  • 04.06, 11:17
    Около 1000 человек пострадали во время давки в Турине после взрыва петарды. Италия, Лига чемпионов, ФК Реал, ФК Ювентус, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Около 1000 человек пострадали во время давки в Турине после взрыва петарды

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    Около 1000 человек пострадали во время давки в Турине после взрыва петарды

    Около 1000 человек пострадали во время давки в Турине после взрыва петарды

    Около 1000 человек пострадали во время давки в Турине после взрыва петарды

      В итальянском Турине во время давки на площади Сан-Карло пострадали около тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.

      Все произошло в фан-зоне во время трансляции матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».

      По данным местных СМИ, паника началась после того, как подросток подорвал петарду и закричал о бомбе. В это время на площади находились почти 20 тысяч человек. Некоторые из пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии.

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