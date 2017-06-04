Спасатели предупреждают о возможном повторении урагана на Урале

Около трех тысяч спасателей ликвидируют последствия урагана, который накануне обрушился на Свердловскую область. В Нижнем Тагиле жертвой стихии стал мужчина, на него упало дерево, есть раненые. В двух районах ввели режим ЧС. Почти 40 тысяч человек остались без света.
Шторм неожиданностью для жителей Урала не стал. Спасатели о надвигающейся буре предупреждали. Все хорошо понимали, откуда пришла непогода. И тем страшнее оказалась встреча со стихией.
Вспышки молнии, мощный ветер, сметающий все на своем пути. Ураган хозяйничал на улицах Нижнего Тагила всего несколько минут. Казалось, все обойдется поваленными деревьями и сорванными крышами. Но спустя час спасатели сообщили о первой жертве. Возле поселка Ольховка вырванное с корнем дерево рухнуло на 40-летнего мужчину. Травмы оказались смертельными.
Марина Канатова, старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью: «Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с гибелью мужчины 1983 года рождения в результате падения дерева во время урагана. К этому моменту известно, что житель Екатеринбурга решил навестить свою маму в Нижнем Тагиле. В этот момент она находилась в коллективном саду вблизи поселка Ольховка. Когда он проходил по лесополосе, на него упало дерево, в результате чего он погиб».
В Челябинске на грани жизни и смерти находится пожилая женщина. Ветер опрокинул на пенсионерку строительные леса. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, пациентку отправили на операцию.
В соседнем Миасе трагедией едва не закончился фестиваль детского творчества, проходивший под открытым небом. Во время финальной песни ветер сорвал часть декораций и закружил в воздухе палатку, где до этого гримировали маленьких артистов. Никто, к счастью, не пострадал.
В Екатеринбурге ветер крушил не только деревья. Вырванной из земли оказалась и 30-метровая вышка сотовой связи. Разрушительный удар непогода нанесла по линиям электропередачи. Без света остался целый город в Свердловской области — Красноуральск. Частично обесточены еще десятки населенных пунктов.
Несмотря на то, что сейчас уже ветер стих, в МЧС призывают не терять бдительности. Ведь все еще может повториться. Штормовое предупреждение в уральских регионах действует и сегодня. В Нижнем Тагиле и Староуткинске — режим ЧС. В этих городах последствия самые серьезные.
Вспышки молнии, мощный ветер, сметающий все на своем пути. Ураган хозяйничал на улицах Нижнего Тагила всего несколько минут. Казалось, все обойдется поваленными деревьями и сорванными крышами. Но спустя час спасатели сообщили о первой жертве. Возле поселка Ольховка вырванное с корнем дерево рухнуло на 40-летнего мужчину. Травмы оказались смертельными.
Марина Канатова, старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью: «Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с гибелью мужчины 1983 года рождения в результате падения дерева во время урагана. К этому моменту известно, что житель Екатеринбурга решил навестить свою маму в Нижнем Тагиле. В этот момент она находилась в коллективном саду вблизи поселка Ольховка. Когда он проходил по лесополосе, на него упало дерево, в результате чего он погиб».
В Челябинске на грани жизни и смерти находится пожилая женщина. Ветер опрокинул на пенсионерку строительные леса. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, пациентку отправили на операцию.
В соседнем Миасе трагедией едва не закончился фестиваль детского творчества, проходивший под открытым небом. Во время финальной песни ветер сорвал часть декораций и закружил в воздухе палатку, где до этого гримировали маленьких артистов. Никто, к счастью, не пострадал.
В Екатеринбурге ветер крушил не только деревья. Вырванной из земли оказалась и 30-метровая вышка сотовой связи. Разрушительный удар непогода нанесла по линиям электропередачи. Без света остался целый город в Свердловской области — Красноуральск. Частично обесточены еще десятки населенных пунктов.
Несмотря на то, что сейчас уже ветер стих, в МЧС призывают не терять бдительности. Ведь все еще может повториться. Штормовое предупреждение в уральских регионах действует и сегодня. В Нижнем Тагиле и Староуткинске — режим ЧС. В этих городах последствия самые серьезные.
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