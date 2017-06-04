Страдающему от врожденного заболевания Алексею из Саратовской области нужна помощь

Алексею Куприянову из Саратовской области срочно нужна помощь.
Из-за врожденного заболевания у него постепенно отказывают легкие. Но мужчина не сдается и продолжает бороться за жизнь. Полгода назад его постиг новый удар — от рака умерла жена. Сейчас Алексей один воспитывает 4-летнюю дочку Ева. Если не сделать ему операцию, она может остаться сиротой. Для лечения нужно собрать шесть с половиной миллионов рублей.
Как это, дышать полной грудью, он теперь может только вспоминать. Врачи поставили диагноз «муковисцидоз», когда Алексею было семь. Родителям сказали, что их сын не доживет и до 20. Неизлечимая болезнь прогрессировала и постепенно поражала легкие.
Алексей Куприянов: «В детстве как-то не ощущалось. Покашлял и все. Никакой отдышки, ограничений в движении не было. В школе я учился, как все, бегал на физкультуре, не отставал».
Прогнозы медиков не оправдались. Алексей дожил и пережил все поставленные сроки, а потом встретил ту, от которой перехватило дыхание — впервые не из-за болезни.
Алексей Куприянов: «Получилось так, что меня как будто молнией ударило. Я увидел ее глаза, фигуру. Сразу у меня возникло ощущение, что это мое».
Заводить детей они не планировали. Как правило, больные муковисцидозом мужчины бесплодны. Но и на этот раз в жизни Алексея Куприянова все пошло не по правилам.
Алексей Куприянов: «Мы были на десятом небе от счастья, что у нас будет ребенок, и будем вместе жить».
Счастливый отец содержал семью, проходил положенные курсы лечения и строил планы на будущее. Семейная идиллия рухнула в один момент.
Алексей Куприянов: «Нам объявили, что у Алины меланома четвертой стадии».
Смерть жены мгновенно отразилась на здоровье. Дышать стало тяжелее. Сейчас он старается заменить Еве маму и трудится по хозяйству, как может. Но из-за убивающей болезни может он совсем немного.
Очередной удар в поддых — в саратовской многоэтажке, где семья Куприяновых жила раньше, сожгли лифт. Подниматься на восьмой этаж с больными легкими Алексею стало невозможно. Пришлось вернуться в родное село на окраине области.
Алексей Куприянов: «Из-за этого в садик мы пока не ходим. Ни в садик, ни в бассейн, ни в секции никакие».
Даже пятиминутная прогулка для Алексея — большой труд. Несмотря на отдышку и сильный кашель, он пытается активно проводить время с маленькой Евой. Ведь главное сейчас — воспитать дочь.
Медики категоричны — легкие выработали ресурс, поможет только трансплантация. Операция и курс лечения бесплатны, но необходим донор. Чтобы найти его, сделать операцию и пройти реабилитацию, Алексею предстоит переехать в столицу. Нужно непременно жить рядом с медицинским центром. И ждать придется от двух месяцев до двух лет. Денег на это у деревенской семьи просто нет.
Помочь можно любой суммой. После операции Алексей, возможно, обретет второе дыхание и начнет новую жизнь вместе с любимой дочкой.
Чтобы помочь Алексею, отправьте СМС на номер 3443 со словом «кислород», суммой пожертвования и фамилией «Куприянов». Например: кислород 350 Куприянов. Также отправить пожертвования Алексею можно через сайт http://bf-kislorod.ru.
Алексей Куприянов: «В детстве как-то не ощущалось. Покашлял и все. Никакой отдышки, ограничений в движении не было. В школе я учился, как все, бегал на физкультуре, не отставал».
Прогнозы медиков не оправдались. Алексей дожил и пережил все поставленные сроки, а потом встретил ту, от которой перехватило дыхание — впервые не из-за болезни.
Алексей Куприянов: «Получилось так, что меня как будто молнией ударило. Я увидел ее глаза, фигуру. Сразу у меня возникло ощущение, что это мое».
Заводить детей они не планировали. Как правило, больные муковисцидозом мужчины бесплодны. Но и на этот раз в жизни Алексея Куприянова все пошло не по правилам.
Алексей Куприянов: «Мы были на десятом небе от счастья, что у нас будет ребенок, и будем вместе жить».
Счастливый отец содержал семью, проходил положенные курсы лечения и строил планы на будущее. Семейная идиллия рухнула в один момент.
Алексей Куприянов: «Нам объявили, что у Алины меланома четвертой стадии».
Смерть жены мгновенно отразилась на здоровье. Дышать стало тяжелее. Сейчас он старается заменить Еве маму и трудится по хозяйству, как может. Но из-за убивающей болезни может он совсем немного.
Очередной удар в поддых — в саратовской многоэтажке, где семья Куприяновых жила раньше, сожгли лифт. Подниматься на восьмой этаж с больными легкими Алексею стало невозможно. Пришлось вернуться в родное село на окраине области.
Алексей Куприянов: «Из-за этого в садик мы пока не ходим. Ни в садик, ни в бассейн, ни в секции никакие».
Даже пятиминутная прогулка для Алексея — большой труд. Несмотря на отдышку и сильный кашель, он пытается активно проводить время с маленькой Евой. Ведь главное сейчас — воспитать дочь.
Медики категоричны — легкие выработали ресурс, поможет только трансплантация. Операция и курс лечения бесплатны, но необходим донор. Чтобы найти его, сделать операцию и пройти реабилитацию, Алексею предстоит переехать в столицу. Нужно непременно жить рядом с медицинским центром. И ждать придется от двух месяцев до двух лет. Денег на это у деревенской семьи просто нет.
Помочь можно любой суммой. После операции Алексей, возможно, обретет второе дыхание и начнет новую жизнь вместе с любимой дочкой.
Чтобы помочь Алексею, отправьте СМС на номер 3443 со словом «кислород», суммой пожертвования и фамилией «Куприянов». Например: кислород 350 Куприянов. Также отправить пожертвования Алексею можно через сайт http://bf-kislorod.ru.
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