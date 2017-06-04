Чудо техники
ТВ-Эфир
Чудо техники
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.06, 11:16
    Страдающему от врожденного заболевания Алексею из Саратовской области нужна помощь. SOS, благотворительность, болезни, здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Страдающему от врожденного заболевания Алексею из Саратовской области нужна помощь

    комментировать

    Страдающему от врожденного заболевания Алексею из Саратовской области нужна помощь

    Страдающему от врожденного заболевания Алексею из Саратовской области нужна помощь

      Алексею Куприянову из Саратовской области срочно нужна помощь. Из-за врожденного заболевания у него постепенно отказывают легкие. Но мужчина не сдается и продолжает бороться за жизнь. Полгода назад его постиг новый удар — от рака умерла жена. Сейчас Алексей один воспитывает 4-летнюю дочку Ева. Если не сделать ему операцию, она может остаться сиротой. Для лечения нужно собрать шесть с половиной миллионов рублей.

      Как это, дышать полной грудью, он теперь может только вспоминать. Врачи поставили диагноз «муковисцидоз», когда Алексею было семь. Родителям сказали, что их сын не доживет и до 20. Неизлечимая болезнь прогрессировала и постепенно поражала легкие.

      Алексей Куприянов      : «В детстве как-то не ощущалось. Покашлял и все. Никакой отдышки, ограничений в движении не было. В школе я учился, как все, бегал на физкультуре, не отставал».

      Прогнозы медиков не оправдались. Алексей дожил и пережил все поставленные сроки, а потом встретил ту, от которой перехватило дыхание — впервые не из-за болезни.

      Алексей Куприянов      : «Получилось так, что меня как будто молнией ударило. Я увидел ее глаза, фигуру. Сразу у меня возникло ощущение, что это мое».

      Заводить детей они не планировали. Как правило, больные муковисцидозом мужчины бесплодны. Но и на этот раз в жизни Алексея Куприянова все пошло не по правилам.

      Алексей Куприянов      : «Мы были на десятом небе от счастья, что у нас будет ребенок, и будем вместе жить».

      Счастливый отец содержал семью, проходил положенные курсы лечения и строил планы на будущее. Семейная идиллия рухнула в один момент.

      Алексей Куприянов: «Нам объявили, что у Алины меланома четвертой стадии».

      Смерть жены мгновенно отразилась на здоровье. Дышать стало тяжелее. Сейчас он старается заменить Еве маму и трудится по хозяйству, как может. Но из-за убивающей болезни может он совсем немного.

      Очередной удар в поддых — в саратовской многоэтажке, где семья Куприяновых жила раньше, сожгли лифт. Подниматься на восьмой этаж с больными легкими Алексею стало невозможно. Пришлось вернуться в родное село на окраине области.

      Алексей Куприянов: «Из-за этого в садик мы пока не ходим. Ни в садик, ни в бассейн, ни в секции никакие».

      Даже пятиминутная прогулка для Алексея — большой труд. Несмотря на отдышку и сильный кашель, он пытается активно проводить время с маленькой Евой. Ведь главное сейчас — воспитать дочь.

      Медики категоричны — легкие выработали ресурс, поможет только трансплантация. Операция и курс лечения бесплатны, но необходим донор. Чтобы найти его, сделать операцию и пройти реабилитацию, Алексею предстоит переехать в столицу. Нужно непременно жить рядом с медицинским центром. И ждать придется от двух месяцев до двух лет. Денег на это у деревенской семьи просто нет.

      Помочь можно любой суммой. После операции Алексей, возможно, обретет второе дыхание и начнет новую жизнь вместе с любимой дочкой.

      Чтобы помочь Алексею, отправьте СМС на номер 3443 со словом «кислород», суммой пожертвования и фамилией «Куприянов». Например: кислород 350 Куприянов. Также отправить пожертвования Алексею можно через сайт http://bf-kislorod.ru.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru