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  • 04.06, 11:16
    В Нью-Йорке усилены меры безопасности после теракта в Лондоне. Великобритания, Лондон, Нью-Йорк, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Нью-Йорке усилены меры безопасности после теракта в Лондоне

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    В Нью-Йорке усилены меры безопасности после теракта в Лондоне

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> усилены меры безопасности после теракта в Лондоне

      Лондонский мост, на котором вечером 3 июня произошел теракт, закрыт для транспорта и пешеходов. Полиция также оцепила район местного рынка Боро, где было второе нападение.

      Стражи порядка рекомендуют жителям британской столицы сохранять спокойствие, но не терять бдительности и в случае экстренной ситуации действовать по схеме «беги, прячься, сообщи».

      В связи с терактом в Лондоне меры безопасности усиливают и в других городах по всему миру.

      В Нью-Йорке за порядком в местах массового скопления людей следят сотрудники антитеррористического подразделение полиции. При этом в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что не располагают информацией о возможных угрозах после атак в Великобритании.

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