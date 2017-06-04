В Нью-Йорке усилены меры безопасности после теракта в Лондоне

Лондонский мост, на котором вечером 3 июня произошел теракт, закрыт для транспорта и пешеходов. Полиция также оцепила район местного рынка Боро, где было второе нападение.
Стражи порядка рекомендуют жителям британской столицы сохранять спокойствие, но не терять бдительности и в случае экстренной ситуации действовать по схеме «беги, прячься, сообщи».
В связи с терактом в Лондоне меры безопасности усиливают и в других городах по всему миру.
В Нью-Йорке за порядком в местах массового скопления людей следят сотрудники антитеррористического подразделение полиции. При этом в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что не располагают информацией о возможных угрозах после атак в Великобритании.
В связи с терактом в Лондоне меры безопасности усиливают и в других городах по всему миру.
В Нью-Йорке за порядком в местах массового скопления людей следят сотрудники антитеррористического подразделение полиции. При этом в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что не располагают информацией о возможных угрозах после атак в Великобритании.
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