Установлена личность атаковавшего казино в Маниле грабителя

Стрельбу и пожар на территории курортного комплекса Resorts World Manila в столице Филиппин устроил
42-летний гражданин этой страны Джесси Карлос Хавьер.
В полиции Филиппин в очередной раз подчеркнули, что нападение не было террористическим актом. По словам представителя правоохранительных органов, нападавший был зависим от азартных игр, из-за чего накопил крупные долги, и его целью было ограбление.
запечатлели камеры видеонаблюдения. Вооруженный мужчина в маске вошел в игровую зону, открыл огонь и поджег несколько столов и автоматов, похитив фишки.
В результате инцидента погибли 36 человек, свыше 50 пострадали. Большинство погибших задохнулись во время пожара. Грабитель покончил с собой.
запечатлели камеры видеонаблюдения. Вооруженный мужчина в маске вошел в игровую зону, открыл огонь и поджег несколько столов и автоматов, похитив фишки.
В результате инцидента погибли 36 человек, свыше 50 пострадали. Большинство погибших задохнулись во время пожара. Грабитель покончил с собой.
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