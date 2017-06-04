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  • 04.06, 11:16
    Установлена личность атаковавшего казино в Маниле грабителя. Филиппины, кражи и ограбления, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Установлена личность атаковавшего казино в Маниле грабителя

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    Установлена личность атаковавшего казино в Маниле грабителя

    Установлена личность атаковавшего казино в Маниле грабителя

      Стрельбу и пожар на территории курортного комплекса Resorts World Manila в столице Филиппин устроил 42-летний гражданин этой страны Джесси Карлос Хавьер.

      В полиции Филиппин в очередной раз подчеркнули, что нападение не было террористическим актом. По словам представителя правоохранительных органов, нападавший был зависим от азартных игр, из-за чего накопил крупные долги, и его целью было ограбление.

      Нападение на гостиничный комплекс и казино, произошедшее в ночь на 2 июня, запечатлели камеры видеонаблюдения. Вооруженный мужчина в маске вошел в игровую зону, открыл огонь и поджег несколько столов и автоматов, похитив фишки.

      В результате инцидента погибли 36 человек, свыше 50 пострадали. Большинство погибших задохнулись во время пожара. Грабитель покончил с собой.

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