МЧС: в Омской области объявлено штормовое предупреждение

На Омскую область надвигается шторм с грозой, возможен град.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Омской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье, 4 июня, и до утра понедельника ожидаются дожди и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром с порывами до 19–24 метров в секунду.
Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и напоминают, что в грозу нельзя прятаться под отдельно стоящими деревьями и следует избегать линий электропередачи. А автовладельцам следует соблюдать осторожность на дорогах и очень внимательно выбирать место для парковки машин.
Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и напоминают, что в грозу нельзя прятаться под отдельно стоящими деревьями и следует избегать линий электропередачи. А автовладельцам следует соблюдать осторожность на дорогах и очень внимательно выбирать место для парковки машин.
Комментарии