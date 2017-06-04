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  • 04.06, 11:17
    МЧС: в Омской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС, Омск, Омская область, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    МЧС: в Омской области объявлено штормовое предупреждение

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    МЧС: в Омской области объявлено штормовое предупреждение

    МЧС: в Омской области объявлено штормовое предупреждение

      На Омскую область надвигается шторм с грозой, возможен град.

      Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Омской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье, 4 июня, и до утра понедельника ожидаются дожди и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром с порывами до 19–24 метров в секунду.

      Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и напоминают, что в грозу нельзя прятаться под отдельно стоящими деревьями и следует избегать линий электропередачи. А автовладельцам следует соблюдать осторожность на дорогах и очень внимательно выбирать место для парковки машин.

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