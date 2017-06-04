В столичном регионе потеплеет до 15 градусов

В выходной день москвичей ждет сырая и ветреная погода.
В Росгидромете сообщили, что в воскресенье в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура в городе будет плюс 13–15 градусов, по области воздух прогреется от 12 до 17 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный и западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, цитирует ТАСС.
В ночь на понедельник возможны дожди, температура 6–8 градусов, по области — от 3 до 8 градусов.
В ночь на понедельник возможны дожди, температура 6–8 градусов, по области — от 3 до 8 градусов.
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