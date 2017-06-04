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  • 04.06, 11:17

    В столичном регионе потеплеет до 15 градусов

    1 комментарий

    В столичном регионе потеплеет до 15 градусов

    В столичном регионе потеплеет до 15 градусов

    В выходной день москвичей ждет сырая и ветреная погода.

    В Росгидромете сообщили, что в воскресенье в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура в городе будет плюс 13–15 градусов, по области воздух прогреется от 12 до 17 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный и западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, цитирует ТАСС.

    В ночь на понедельник возможны дожди, температура 6–8 градусов, по области — от 3 до 8 градусов.

    В понедельник будет также облачно, возможны дожди, но немного потеплеет. В Москве воздух прогреется до 15–17 градусов. В Подмосковье градусники покажут от 14 до 19 градусов тепла.

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