Полиция: в Лондоне погибли 6 человек, 3 террориста уничтожены

Врачи и полиция сообщили первые данные о погибших и пострадавших во время атак в Лондоне.
Сообщение пресс-службы полиции Лондона: «Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, гибель шести человек. Трое нападавших были ликвидированы».
Информация размещена в Twitter лондонской полиции.
В полиции также подтвердили, что ранения получили не менее 20 человек.
Марк Роули, заместитель главы Управления полиции Лондона: «На данный момент, к сожалению, по нашей информации 6 человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших. Около 20 человек ранены, их число растет».
Ранее СМИ писали о семи погибших. А медики уже подтвердили информацию о 20 пострадавших, доставленных в госпитали британской столицы после нападения на Лондонском мосту.
Сообщение Национальной службы здравоохранения Великобритании: «Мы можем подтвердить госпитализацию двадцати пациентов в шесть больниц после инцидента на Лондонском мосту. Нескольким людям с более легкими травмами медицинская помощь оказана на месте происшествия».
фургон протаранил группу пешеходов. Очевидцы говорят, что в фургоне находились пятеро вооруженных огромными тесаками экстремистов в бронежилетах, которые устроили резню.
The Sun сообщают, что рядом с офисом издания прогремели два взрыва. Предполагается, что речь идет об уничтожении взрывных устройств.
Мэй созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. В посольстве РФ сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах.
Информация размещена в Twitter лондонской полиции.
AC Rowley confirmed «At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police.»— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4 июня 2017 г.
В полиции также подтвердили, что ранения получили не менее 20 человек.
Марк Роули, заместитель главы Управления полиции Лондона: «На данный момент, к сожалению, по нашей информации 6 человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших. Около 20 человек ранены, их число растет».
Ранее СМИ писали о семи погибших. А медики уже подтвердили информацию о 20 пострадавших, доставленных в госпитали британской столицы после нападения на Лондонском мосту.
Сообщение Национальной службы здравоохранения Великобритании: «Мы можем подтвердить госпитализацию двадцати пациентов в шесть больниц после инцидента на Лондонском мосту. Нескольким людям с более легкими травмами медицинская помощь оказана на месте происшествия».
фургон протаранил группу пешеходов. Очевидцы говорят, что в фургоне находились пятеро вооруженных огромными тесаками экстремистов в бронежилетах, которые устроили резню.
The Sun сообщают, что рядом с офисом издания прогремели два взрыва. Предполагается, что речь идет об уничтожении взрывных устройств.
Мэй созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. В посольстве РФ сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах.
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