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  • 04.06, 11:16

    Полиция: в Лондоне погибли 6 человек, 3 террориста уничтожены

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    Полиция: в Лондоне погибли 6 человек, 3 террориста уничтожены

    Полиция: в Лондоне погибли 6 человек, 3 террориста уничтожены

    Полиция: в Лондоне погибли 6 человек, 3 террориста уничтожены
  • Фото Associated Press © 2017, Federica De Caria

    • Врачи и полиция сообщили первые данные о погибших и пострадавших во время атак в Лондоне.

    Сообщение пресс-службы полиции Лондона: «Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, гибель шести человек. Трое нападавших были ликвидированы».

    Информация размещена в Twitter лондонской полиции.




    В полиции также подтвердили, что ранения получили не менее 20 человек.

    Марк Роули, заместитель главы Управления полиции Лондона: «На данный момент, к сожалению, по нашей информации 6 человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших. Около 20 человек ранены, их число растет».

    Ранее СМИ писали о семи погибших. А медики уже подтвердили информацию о 20 пострадавших, доставленных в госпитали британской столицы после нападения на Лондонском мосту.

    Сообщение Национальной службы здравоохранения Великобритании: «Мы можем подтвердить госпитализацию двадцати пациентов в шесть больниц после инцидента на Лондонском мосту. Нескольким людям с более легкими травмами медицинская помощь оказана на месте происшествия».

    Напомним, в ночь на воскресенье в районе Лондонского моста фургон протаранил группу пешеходов. Очевидцы говорят, что в фургоне находились пятеро вооруженных огромными тесаками экстремистов в бронежилетах, которые устроили резню.

    Затем в расположенном поблизости рынке Боро-маркет произошло еще одно нападение с использованием холодного оружия. Журналисты The Sun сообщают, что рядом с офисом издания прогремели два взрыва. Предполагается, что речь идет об уничтожении взрывных устройств.

    Власти признали произошедшее терактом. Утром премьер Великобритании Тереза Мэй созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. В посольстве РФ сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах.

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