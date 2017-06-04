Преступник с автоматом устроил бойню в мексиканском баре

На севере Мексики мужчина расстрелял из автомата Калашникова персонал и посетителей одного из баров. Погибли 6 человек, 22 получили ранения.
Нападение произошло в субботу в одном из баров в мексиканском городе Куатемок (штат Чиуауа). Неизвестный мужчина открыл огонь из АК-47 по посетителям и персоналу. Шесть человек погибли, 22 получили ранения.
Преступник скрылся, полиция ведет его поиски. Пострадавших доставили в больницы. Началось расследование происшествия.
Местная полиция предполагает, что это преступление не было связано с терроризмом, и что нападение стало результатом конфликта между преступными группировками, пишет ТАСС.
Преступник скрылся, полиция ведет его поиски. Пострадавших доставили в больницы. Началось расследование происшествия.
Местная полиция предполагает, что это преступление не было связано с терроризмом, и что нападение стало результатом конфликта между преступными группировками, пишет ТАСС.
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