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  • 04.06, 05:29

    Преступник с автоматом устроил бойню в мексиканском баре

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    Преступник с автоматом устроил бойню в мексиканском баре

    Преступник с автоматом устроил бойню в мексиканском баре

    На севере Мексики мужчина расстрелял из автомата Калашникова персонал и посетителей одного из баров. Погибли 6 человек, 22 получили ранения.

    Нападение произошло в субботу в одном из баров в мексиканском городе Куатемок (штат Чиуауа). Неизвестный мужчина открыл огонь из АК-47 по посетителям и персоналу. Шесть человек погибли, 22 получили ранения.

    Преступник скрылся, полиция ведет его поиски. Пострадавших доставили в больницы. Началось расследование происшествия.

    Местная полиция предполагает, что это преступление не было связано с терроризмом, и что нападение стало результатом конфликта между преступными группировками, пишет ТАСС.

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