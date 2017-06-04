Полиция объявила терактами атаки на Лондонском мосту и рынке Боро

В
Скотленд-Ярде сообщили, что инцидент в районе Воксхолл не связан с другими терактами, произошедшими ночью в Лондоне.
Сообщение пресс-службы полиции Лондона: «В 00:25 по местному времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро объявлены террористическими актами. Инцидент с нападением в районе Воксхолл с этими происшествиями не связан».
В Скотленд-Ярде пояснили, что в районе Воксхолл произошла поножовщина, которую будут расследовать как уголовное дело. Информация об этом размещена размещена на официальной страничке лондонской полиции в Twitter.
Мэй утром проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с произошедшим. В последний раз комитет COBRA собирался после теракта в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека.
данные о том, что ранения получили 20 человек и пишут о семи погибших.
В Скотленд-Ярде пояснили, что в районе Воксхолл произошла поножовщина, которую будут расследовать как уголовное дело. Информация об этом размещена размещена на официальной страничке лондонской полиции в Twitter.
At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 июня 2017 г.
The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 июня 2017 г.
Мэй утром проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с произошедшим. В последний раз комитет COBRA собирался после теракта в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека.
данные о том, что ранения получили 20 человек и пишут о семи погибших.
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