Русский дубль
ТВ-Эфир
Русский дубль
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.06, 05:29
    В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие. Москва, оружие, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

    комментировать

    В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

    В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

      Полиция ищет преступников, устроивших стрельбу в магазине в центре Москвы.

      Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «Около 23:20 в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Пресненский вал, в ходе которого гражданину причинили ранение, предположительно из травматического оружия. Злоумышленники скрылись с места происшествия».

      По сведениям РИА Новости, нападавшие скрылись на автомобиле.

      В настоящее время пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, принимаются меры по розыску и задержанию преступников.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru