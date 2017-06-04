В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

Полиция ищет преступников, устроивших стрельбу в магазине в центре Москвы.
Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «Около 23:20 в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Пресненский вал, в ходе которого гражданину причинили ранение, предположительно из травматического оружия. Злоумышленники скрылись с места происшествия».
По сведениям РИА Новости, нападавшие скрылись на автомобиле.
В настоящее время пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, принимаются меры по розыску и задержанию преступников.
По сведениям РИА Новости, нападавшие скрылись на автомобиле.
В настоящее время пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, принимаются меры по розыску и задержанию преступников.
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