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  • 04.06, 05:29

    В Техасе пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы

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    В Техасе пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы

    В Техасе пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы

    Десятки рейсов были отложены в международном аэропорту Техаса из-за авиаинцидента.

    В международном аэропорту Сан-Антонио Boeing 737–800 компании American Airlines при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

    В администрации аэропорта сообщили, что на борту лайнера находились 44 человека: 38 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал. В момент происшествия самолет двигался на малой скорости.

    Как передает Associated Press, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы лайнер увяз в грязи и застрял. Из-за этого происшествия работа воздушной гавани была парализована, отложены десятки рейсов. По сведениям местной прессы, на то, чтобы оттащить застрявший лайнер, ушло более 5 часов. Ведется расследование причин происшествия.



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