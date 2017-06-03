В Техасе пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы

Десятки рейсов были отложены в международном аэропорту Техаса
из-за авиаинцидента.
В международном аэропорту Сан-Антонио Boeing 737–800 компании American Airlines при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
В администрации аэропорта сообщили, что на борту лайнера находились 44 человека: 38 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал. В момент происшествия самолет двигался на малой скорости.
Как передает Associated Press, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы лайнер увяз в грязи и застрял. Из-за этого происшествия работа воздушной гавани была парализована, отложены десятки рейсов. По сведениям местной прессы, на то, чтобы оттащить застрявший лайнер, ушло более 5 часов. Ведется расследование причин происшествия.
В администрации аэропорта сообщили, что на борту лайнера находились 44 человека: 38 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал. В момент происшествия самолет двигался на малой скорости.
Как передает Associated Press, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы лайнер увяз в грязи и застрял. Из-за этого происшествия работа воздушной гавани была парализована, отложены десятки рейсов. По сведениям местной прессы, на то, чтобы оттащить застрявший лайнер, ушло более 5 часов. Ведется расследование причин происшествия.
Pictures via @adamthephotog #KSATnews pic.twitter.com/GdkWcHd1k9— Dillon Collier (@dilloncollier) 3 июня 2017 г.
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