Полицейский застрелил мужчину, устроившего стрельбу в центре Оттавы

В результате перестрелки в центре Оттавы погибли два человека, один ранен.
Канадские СМИ сообщают о перестрелке, которая произошла в центре Оттавы. В полиции подтвердили, что около 02:00 по местному времени поступили сообщения о стрельбе в районе улицы Долхаузи, где расположены кафе и рестораны.
Прибывший на место патрульный стал преследовать мужчину, который устроил стрельбу и ранил одного человека. Злоумышленник отстреливался и при попытке скрыться ранил еще одного мужчину, который позже скончался в больнице.
Полицейский открыл огонь на поражение, преступник был убит. В настоящее время полиция устанавливает личности погибших и мотивацию нападавшего. Началось расследование.
Прибывший на место патрульный стал преследовать мужчину, который устроил стрельбу и ранил одного человека. Злоумышленник отстреливался и при попытке скрыться ранил еще одного мужчину, который позже скончался в больнице.
Полицейский открыл огонь на поражение, преступник был убит. В настоящее время полиция устанавливает личности погибших и мотивацию нападавшего. Началось расследование.
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