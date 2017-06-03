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  • 03.06, 22:38

    Полицейский застрелил мужчину, устроившего стрельбу в центре Оттавы

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    Полицейский застрелил мужчину, устроившего стрельбу в центре Оттавы

    Полицейский застрелил мужчину, устроившего стрельбу в центре Оттавы

    Полицейский застрелил мужчину, устроившего стрельбу в центре Оттавы
  • Фото: @shaaminiwhy /twitter.com

    • В результате перестрелки в центре Оттавы погибли два человека, один ранен.

    Канадские СМИ сообщают о перестрелке, которая произошла в центре Оттавы. В полиции подтвердили, что около 02:00 по местному времени поступили сообщения о стрельбе в районе улицы Долхаузи, где расположены кафе и рестораны.

    Прибывший на место патрульный стал преследовать мужчину, который устроил стрельбу и ранил одного человека. Злоумышленник отстреливался и при попытке скрыться ранил еще одного мужчину, который позже скончался в больнице.

    Полицейский открыл огонь на поражение, преступник был убит. В настоящее время полиция устанавливает личности погибших и мотивацию нападавшего. Началось расследование.

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