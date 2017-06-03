Переливание «молодой» крови снизило риск развития опасных болезней

Улучшения в биомаркерах, связанных с раком, болезнью Альцгеймера и сердечными заболеваниями наблюдались у пожилых людей получивших переливание плазмы «молодой» крови.
Речь идет об исследованиях компании Ambrosia, которая с августа 2016 году переливает людям в возрасте от 35 лет и старше плазму (жидкий компонент крови), взятую у людей в возрасте от 16 до 25 лет. До настоящего момента подобную «терапию от старости» прошли около 70 человек, сообщает сайт Вести.Ru.
Джесс Карамзин, основатель стартапа Ambrosia: «Я не хочу употреблять слово „панацея“, но это каким-то образом касается крови подростков. Что-то, что содержится в молодой крови, вызывает изменения, которые каким-то образом дают задний ход процессу старения».
По его словам, переливание молодой крови может снизить риск появления некоторых серьезных заболеваний, связанных прежде всего со старением. Исследователи наблюдали снижение в крови уровня раково-эмбриональных антигенов (они есть у всех, но их высокая концентрация говорит о наличии рака), холестерина, а также амилоидов — тип белка, который образует липкие бляшки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.
Вместо того, чтобы останавливать процесс старения, переливание плазмы, по мнению Кармазина, помогает фактически повернуть его вспять. Однако, как выяснилось, этот эффект не длится вечно: некоторые пациенты говорили, что он исчезал уже через несколько месяцев.
Важно отметить, что все исследования компании были подвергнуты критике из-за отсутствия группы плацебо. Эффект плацебо, как известно, может влиять на биохимию в организме. Другим специалистам также хотелось бы видеть результаты большего количество испытаний, чтобы сделать однозначные выводы.
Джесс Карамзин, основатель стартапа Ambrosia: «Я не хочу употреблять слово „панацея“, но это каким-то образом касается крови подростков. Что-то, что содержится в молодой крови, вызывает изменения, которые каким-то образом дают задний ход процессу старения».
По его словам, переливание молодой крови может снизить риск появления некоторых серьезных заболеваний, связанных прежде всего со старением. Исследователи наблюдали снижение в крови уровня раково-эмбриональных антигенов (они есть у всех, но их высокая концентрация говорит о наличии рака), холестерина, а также амилоидов — тип белка, который образует липкие бляшки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.
Вместо того, чтобы останавливать процесс старения, переливание плазмы, по мнению Кармазина, помогает фактически повернуть его вспять. Однако, как выяснилось, этот эффект не длится вечно: некоторые пациенты говорили, что он исчезал уже через несколько месяцев.
Важно отметить, что все исследования компании были подвергнуты критике из-за отсутствия группы плацебо. Эффект плацебо, как известно, может влиять на биохимию в организме. Другим специалистам также хотелось бы видеть результаты большего количество испытаний, чтобы сделать однозначные выводы.
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