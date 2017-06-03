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  • 03.06, 22:39

    Экс-министр: МИД не вел официальных переговоров о вступлении РФ в НАТО

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    Экс-министр: МИД не вел официальных переговоров о вступлении РФ в НАТО

    <nobr>Экс-министр</nobr>: МИД не вел официальных переговоров о вступлении РФ в НАТО

    Экс-министр иностранных дел Игорь Иванов прокомментировал фрагмент интервью Владимира Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну, в котором российский лидер рассказал, как беседовал с Биллом Клинтоном о возможном вступлении РФ в НАТО.

    Экс-министр иностранных дел Игорь Иванов сообщил РИА Новости, что МИД РФ никогда не вел на официальном уровне переговоров о вариантах вступления РФ в НАТО.

    Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел России: «В свое время Борис Николаевич (Ельцин) тоже не исключал возможности вступления в НАТО. Потом, по-моему, Сергей Ястржембский сказал, что его слова были неправильно поняты. Но на мидовском уровне такие вопросы не обсуждались».

    Иванов при этом допустил, что разговоры о вступлении России в НАТО могли носить гипотетический характер.

    Игорь Иванов: «В свое время были такие неофициальные, непринужденные гипотетические рассуждения вслух, что если НАТО переродится и будет не военным агрессивным блоком, направленным на Восток, а примет другой характер, то почему бы России тоже не присоединиться. Но, учитывая, что характер НАТО не изменился, то и отношение России к альянсу не изменилось».

    Издание Politico опубликовало еще один фрагмент интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime. Путин рассказал, что на одной из последних встреч с Клинтоном в ходе дискуссии сказал: «Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО?». По словам Путина, Клинтон ответил, что он не против. В этот момент, отметил российский лидер, «вся американская делегация очень занервничала».

    Накануне в ходе ПМЭФ-2017 Владимир Путин заявил, что сегодня НАТО является «внешнеполитическим инструментом США». Говоря о том, почему Россия так остро реагирует на расширение НАТО, Путин отметил, что «Москву беспокоит практика принятия решений».

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