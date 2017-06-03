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  • 03.06, 22:38

    Асад: Трамп проглотил свои обещания

    2 комментария

    Асад: Трамп проглотил свои обещания

    Асад: Трамп проглотил свои обещания

    Президент Сирии Башар Асад обвинил Дональда Трампа в невыполнении предвыборных обещаний.

    По словам сирийского лидера, стало ясно, что в США «президент является только исполнителем, а не тем, кто принимает решения». Асад заявил, что после избрания «Трамп проглотил большую часть своих обещаний».

    Кроме того, сирийский президент обвинил Запад, а также Турцию, Катар и Саудовскую Аравию в поддержке террористов.

    При этом Асад в интервью индийскому телеканалу Wion заявил, что ситуация в Сирии значительно улучшилась, а террористические группировки стали отступать.

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