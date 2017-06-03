Асад: Трамп проглотил свои обещания

Президент Сирии Башар Асад обвинил Дональда Трампа в невыполнении предвыборных обещаний.
По словам сирийского лидера, стало ясно, что в США «президент является только исполнителем, а не тем, кто принимает решения». Асад заявил, что после избрания «Трамп проглотил большую часть своих обещаний».
Кроме того, сирийский президент обвинил Запад, а также Турцию, Катар и Саудовскую Аравию в поддержке террористов.
При этом Асад в интервью индийскому телеканалу Wion заявил, что ситуация в Сирии значительно улучшилась, а террористические группировки стали отступать.
Кроме того, сирийский президент обвинил Запад, а также Турцию, Катар и Саудовскую Аравию в поддержке террористов.
При этом Асад в интервью индийскому телеканалу Wion заявил, что ситуация в Сирии значительно улучшилась, а террористические группировки стали отступать.
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