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  • 03.06, 22:38

    Памятник Ивану Бунину открыли во Франции

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    Памятник Ивану Бунину открыли во Франции

    Памятник Ивану Бунину открыли во Франции

    Памятник Ивану Бунину открыли во Франции
  • Фото: vladtime.ru

    • В городе Грасс на юго-востоке Франции открыли памятник Ивану Бунину.

    Двухметровую бронзовую скульптуру установили в саду библиотеки Сен-Илер, рядом с виллой, где когда-то жил классик.

    Автором памятника стал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. На торжественной церемонии также присутствовали посол РФ во Франции Александр Орлов, мэр города Грасс Жером Вио и французский сенатор Жан-Пьер Леле, передает РИА Новости.

    Иван Бунин жил в этом городе с лета 1923 года. Именно в Грассе писатель в 1933 году встретил новость о том, что удостоен Нобелевской премии по литературе.

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