Памятник Ивану Бунину открыли во Франции

В городе Грасс на
юго-востоке Франции открыли памятник Ивану Бунину.
Двухметровую бронзовую скульптуру установили в саду библиотеки Сен-Илер, рядом с виллой, где когда-то жил классик.
Автором памятника стал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. На торжественной церемонии также присутствовали посол РФ во Франции Александр Орлов, мэр города Грасс Жером Вио и французский сенатор Жан-Пьер Леле, передает РИА Новости.
Иван Бунин жил в этом городе с лета 1923 года. Именно в Грассе писатель в 1933 году встретил новость о том, что удостоен Нобелевской премии по литературе.
Автором памятника стал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. На торжественной церемонии также присутствовали посол РФ во Франции Александр Орлов, мэр города Грасс Жером Вио и французский сенатор Жан-Пьер Леле, передает РИА Новости.
Иван Бунин жил в этом городе с лета 1923 года. Именно в Грассе писатель в 1933 году встретил новость о том, что удостоен Нобелевской премии по литературе.
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