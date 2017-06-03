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  • 03.06, 22:39

    Путин о слежке США за союзниками: это неприлично

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    Путин о слежке США за союзниками: это неприлично

    Путин о слежке США за союзниками: это неприлично

    Владимир Путин считает, что слежка американских спецслужб за своими союзниками наносит ущерб национальной безопасности самих США.

    В интервью режиссеру Оливеру Стоуну подчеркнул, что подобная слежка «подрывает доверие».

    Владимир Путин, президент России: «Следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном итоге это наносит ущерб собственной национальной безопасности».

    При этом российский лидер отметил, что российские спецслужбы «работают исключительно в рамках действующего законодательства».

    Также глава государства заявил, что не считает экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который и рассказал о слежке спецслужб США за своими союзниками, предателем. При этом Путин подчеркнул, что Сноуден все равно не должен был раскрывать эту информацию об АНБ.

    Отрывки интервью опубликованы телеканалом Showtime. Полную же версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее стало известно, что Путин рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО.

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