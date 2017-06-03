Путин о слежке США за союзниками: это неприлично

Владимир Путин считает, что слежка американских спецслужб за своими союзниками наносит ущерб национальной безопасности самих США.
В интервью режиссеру Оливеру Стоуну подчеркнул, что подобная слежка «подрывает доверие».
Владимир Путин, президент России: «Следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном итоге это наносит ущерб собственной национальной безопасности».
При этом российский лидер отметил, что российские спецслужбы «работают исключительно в рамках действующего законодательства».
Также глава государства заявил, что не считает экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который и рассказал о слежке спецслужб США за своими союзниками, предателем. При этом Путин подчеркнул, что Сноуден все равно не должен был раскрывать эту информацию об АНБ.
Showtime. Полную же версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее стало известно, что Путин рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО.
Владимир Путин, президент России: «Следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном итоге это наносит ущерб собственной национальной безопасности».
При этом российский лидер отметил, что российские спецслужбы «работают исключительно в рамках действующего законодательства».
Также глава государства заявил, что не считает экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который и рассказал о слежке спецслужб США за своими союзниками, предателем. При этом Путин подчеркнул, что Сноуден все равно не должен был раскрывать эту информацию об АНБ.
Showtime. Полную же версию фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине будут показывать четыре вечера подряд, начиная с 12 июня. Ранее стало известно, что Путин рассказал Стоуну о том, как обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО.
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