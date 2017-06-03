В Свердловской области ураган оставил без света 30 тысяч человек

Гроза и сильный ветер стали причиной отключения электричества в Свердловской области.
Грозовой фронт нанес удар по городам и поселкам Свердловской области. Без электричества остались около 30,4 тысяч человек.
Без электроснабжения остаются жители Егоршинского, Ирбитского, Камышловского, Каменского, Нижнетагильского, Невьянского, Красноуралького, Первоуральского, Полевской, Дегтярского, Сысертского, Белоярского городских округов, частично города Ревды и ее пригорода, а также городского округа Верхняя Пышма и Слободо-Туринского муниципального района. Наиболее тяжелая ситуация в Горноуральском городском округе, сообщает Минэнерго.
Днем МЧС продлило штормовое предупреждение до 4 июня. Есть опасения, что сила ветра в определенные часы может достичь 30 м/с. Спасатели находится в режиме повышенной готовности. Энергетики устраняют последствия первого урагана.
Без электроснабжения остаются жители Егоршинского, Ирбитского, Камышловского, Каменского, Нижнетагильского, Невьянского, Красноуралького, Первоуральского, Полевской, Дегтярского, Сысертского, Белоярского городских округов, частично города Ревды и ее пригорода, а также городского округа Верхняя Пышма и Слободо-Туринского муниципального района. Наиболее тяжелая ситуация в Горноуральском городском округе, сообщает Минэнерго.
Днем МЧС продлило штормовое предупреждение до 4 июня. Есть опасения, что сила ветра в определенные часы может достичь 30 м/с. Спасатели находится в режиме повышенной готовности. Энергетики устраняют последствия первого урагана.
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