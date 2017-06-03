Итоги ПМЭФ-2017: грандиозные проекты и ответы на главные вопросы

Главным событием года для российской
бизнес-элиты стал форум в Петербурге. Здесь обсуждают не только дорогостоящие контракты и грандиозные бизнес-проекты, но и приземленные и волнующие любого вопросы: что будет с налогами, зарплатами и пенсиями? Куда пойдет цена на нефть, а вместе с ней и ценники в магазинах? Что ждет рубль и наши сбережения?
Серьезные бизнесмены на питерском форуме не тратят время на закрытые вечеринки и культурные программы. Послушать Анну Нетребко и Шевчука можно и в Москве. В Питер приезжают делать большие деньги.
Стенд Московской области на вид один из самых скромных. И правда, разве назовешь губернатора Московской области транжирой, если с прошлого форума он привез обещание построить в области завод Mercedes, и первый камень закладывают уже 20 июня. И на этом форуме в глазах рябит от нулей на суммах подписанных контрактов.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Под сотню миллиардов рублей, я думаю, на этом форуме мы подпишем контрактов».
А президент Молдавии увлеченно, со знанием дел объяснял, чем плох евроремонт в масштабах его небольшой страны. Не курс на евроинтеграцию спасет экономику, а возвращение на российские прилавки яблок и вина.
Игорь Додон, президент Молдавии: «За первый квартал этого года экспорт Молдовы в Россию увеличился на 40%. В пять раз мы увеличили поставки вин и более чем в семь раз — поставки яблок. Это сотни миллионов долларов — наш потенциал, который мы готовы поставлять на российский рынок».
Привычная для питерского форума картина — погоня журналистов за миллиардерами, политиками, министрами и главой «Роснефти». Репортерам удалось узнать, сколько стоит слово Игоря Сечина. Всего два слова «возможно все» в ответ на вопрос — возможно ли мировое соглашение в споре «Роснефти» с АФК «Системой» подняли акции «Системы» на 10 миллиардов рублей. Получается, что цена одного слова Сечина — ровно 5 миллиардов. Неудивительно, что глава Роснефти обычно так немногословен с журналистами.
Знаменитый американский инвестор Джим Роджерс. К его словам следует прислушаться повнимательней, ведь они тоже отливают звоном монет. Ему не верили, когда в 2014-м он призывал инвестировать в российское сельское хозяйство, авиацию и финансы. А он вложился и не прогадал. Теперь вот приценивается к российскому шампанскому.
Петербургский форум интересен еще и тем, что там можно услышать ответы на вопросы, которые интересуют не только политиков и инвесторов, но и самых обычных людей. Дерипаска спорил с Набиуллиной и Силуановым — каким должен быть российский рубль.
Олег Дерипаска: «Это же все относительно. Относительно чего он крепкий, относительно чего — слабый. Если мы хотим больше экспортировать, больше продавать, то, конечно, относительно наших валют мы должны вести такую же политику как Китай, который медленно снижает, давая своим производителям возможность поддерживать рентабельность».
Выходит, что экспортерам нужен рубль послабее. А производителям мяса, колбасы и сосисок нужен крепкий рубль и низкая инфляция. За кордон они поглядывают пока с опаской. Так к кому же из них прислушаются те, от кого этот курс зависит? Министр финансов говорит, что не видит рисков от укрепления рубля. Интересно, можно ли эту его замысловатую фразу перевести на обычный язык так «обещаю, что рубль не упадет». Нет, вместо этого Силуанов сулит российской экономике два непростых года. Можно подумать, что предыдущие годы были простыми. А вице-премьер Ольга Голодец говорит, что правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста.
Форум словно выставка народных достижений — глаза разбегаются. Беспилотный автобус будущего заинтересовал разработчика вакуумным поездов Дика Алборна. Он уверен — бизнес с Россией выгоден для всех.
Подробнее о Петербургском международном экономическом форуме — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
Стенд Московской области на вид один из самых скромных. И правда, разве назовешь губернатора Московской области транжирой, если с прошлого форума он привез обещание построить в области завод Mercedes, и первый камень закладывают уже 20 июня. И на этом форуме в глазах рябит от нулей на суммах подписанных контрактов.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Под сотню миллиардов рублей, я думаю, на этом форуме мы подпишем контрактов».
А президент Молдавии увлеченно, со знанием дел объяснял, чем плох евроремонт в масштабах его небольшой страны. Не курс на евроинтеграцию спасет экономику, а возвращение на российские прилавки яблок и вина.
Игорь Додон, президент Молдавии: «За первый квартал этого года экспорт Молдовы в Россию увеличился на 40%. В пять раз мы увеличили поставки вин и более чем в семь раз — поставки яблок. Это сотни миллионов долларов — наш потенциал, который мы готовы поставлять на российский рынок».
Привычная для питерского форума картина — погоня журналистов за миллиардерами, политиками, министрами и главой «Роснефти». Репортерам удалось узнать, сколько стоит слово Игоря Сечина. Всего два слова «возможно все» в ответ на вопрос — возможно ли мировое соглашение в споре «Роснефти» с АФК «Системой» подняли акции «Системы» на 10 миллиардов рублей. Получается, что цена одного слова Сечина — ровно 5 миллиардов. Неудивительно, что глава Роснефти обычно так немногословен с журналистами.
Знаменитый американский инвестор Джим Роджерс. К его словам следует прислушаться повнимательней, ведь они тоже отливают звоном монет. Ему не верили, когда в 2014-м он призывал инвестировать в российское сельское хозяйство, авиацию и финансы. А он вложился и не прогадал. Теперь вот приценивается к российскому шампанскому.
Петербургский форум интересен еще и тем, что там можно услышать ответы на вопросы, которые интересуют не только политиков и инвесторов, но и самых обычных людей. Дерипаска спорил с Набиуллиной и Силуановым — каким должен быть российский рубль.
Олег Дерипаска: «Это же все относительно. Относительно чего он крепкий, относительно чего — слабый. Если мы хотим больше экспортировать, больше продавать, то, конечно, относительно наших валют мы должны вести такую же политику как Китай, который медленно снижает, давая своим производителям возможность поддерживать рентабельность».
Выходит, что экспортерам нужен рубль послабее. А производителям мяса, колбасы и сосисок нужен крепкий рубль и низкая инфляция. За кордон они поглядывают пока с опаской. Так к кому же из них прислушаются те, от кого этот курс зависит? Министр финансов говорит, что не видит рисков от укрепления рубля. Интересно, можно ли эту его замысловатую фразу перевести на обычный язык так «обещаю, что рубль не упадет». Нет, вместо этого Силуанов сулит российской экономике два непростых года. Можно подумать, что предыдущие годы были простыми. А вице-премьер Ольга Голодец говорит, что правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста.
Форум словно выставка народных достижений — глаза разбегаются. Беспилотный автобус будущего заинтересовал разработчика вакуумным поездов Дика Алборна. Он уверен — бизнес с Россией выгоден для всех.
Подробнее о Петербургском международном экономическом форуме — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
Комментарии