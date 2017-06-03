Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 22:38
    В Сомали потерпел крушение самолет ООН: видео. авиационные катастрофы и происшествия, ООН, Сомали. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сомали потерпел крушение самолет ООН: видео

    комментировать
    В Сомали потерпел крушение самолет ООН: видео

    В Сомали потерпел крушение самолет ООН: видео

    В Сомали потерпел крушение самолет ООН: видео
    • Фото: Yassinjuma /twitter.com

      • По предварительным данным, жертв удалось избежать.

      Самолет ООН потерпел крушение при посадке на юге Сомали, сообщает агентство Синьхуа.

      Автокатастрофа произошла несколько дней назад, но известно о ней стало только сейчас. При этом до сих пор не сообщается, сколько человек было на борту и были ли среди них пострадавшие. По предварительным данным, никто не погиб.

      Судя по выложенному в соцсети видео, при посадке самолет не выпустил шасси и на большой скорости пробороздил «брюхом» взлетно-посадочную полосу.


      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru