В Сомали потерпел крушение самолет ООН: видео

BREAKING: A cargo plane has crashed in Garbaharey in Gedo region. #Somalia. pic.twitter.com/XH4UtN1Jfv — Yassin Juma (@Yassinjuma) 3 июня 2017 г.

Самолет ООН потерпел крушение при посадке на юге Сомали, сообщает агентство Синьхуа.Автокатастрофа произошла несколько дней назад, но известно о ней стало только сейчас. При этом до сих пор не сообщается, сколько человек было на борту и были ли среди них пострадавшие. По предварительным данным, никто не погиб.Судя по выложенному в соцсети видео, при посадке самолет не выпустил шасси и на большой скорости пробороздил «брюхом» взлетно-посадочную полосу.