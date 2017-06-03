«Рашагейт»: как американцы пытаются потопить Трампа

Белый дом натурально на осадном положении: полиция, оцепление, протестующие — все как положено при Дональде Трампе. Активист Филиппо уверен, что Трамп со всей своей семейкой по уши увяз в любви к России.: «Зять Трампа Джаред Кушнер получил много денег от российского правительства. Я думаю, что он дружит с Россией и Владимиром Путиным — все деньги от них».Где он держал свечку и черпал эксклюзивную информацию, выяснить не получается. Узнав, что это российское телевидение, молодой человек ретируется.Уильям Юманс, профессор кафедры Медиауниверситета Джорджа Вашингтона, объясняет, что за «русская муха» кусает некоторых американцев., доцент кафедры медиа и связей с общественностью в Университете Джорджа Вашингтона: «То, что вы видите, — это проекция нашей внутренней политики. То есть большое количество отрицания, я бы даже сказал паники по поводу России. Люди не знают многое о стране и у них очень много стереотипов о ней».И главный из них сейчас — все-равно-кто из окружения Трампа, бегал за все-равно-кем из русских, лишь бы те дали мешок денег на победу бедного Дональда. Откуда такая информация?Журналист в прошлом, а ныне политолог Мартин Сифф прекрасно знает, что из себе представляет мощь американской прессы., политолог: «Вот сегодня газета: четыре статьи о Трампе, одна из них защищает, а три остальные разнесут его».И обязательно будет что-то о связях с России. Так ни до какой большой сделки дело и не дойдет?: «Это „Миссия невыполнима“ Трампа: выжить 4 года в Белом доме и провести реформы, которые он должен провести. И эти реформы включают в себя хорошие отношения с Россией. Но на его пути много препятствий, и эти препятствия не в Москве, а здесь».На Капитолийском холме Вашингтона для Дональда Трампа сейчас все очень и очень жарко, хотя казалось бы: он был избран президентом от Республиканской партии, ему и все карты в руки. У них большинство и в Конгрессе, и в Сенате, но сразу четверо своих же сенаторов не поддерживают Дональда Трампа, а наоборот, выступают за скорейшее расследование «„рашагейта“ и возможно даже усиление антироссийских санкций».От президента убегают даже те, кому это по всем раскладам невыгодно. Кто только не пнул основателя Tesla Илона Маска, что тот ради государственных налоговых льгот для своих убыточных проектов присоединился к команде Дональда. Но и он теперь слинял от резкого лидера куда подальше. Однако есть и те, кто зрит в корень., ветеран ЦРУ: «Он отвратительный президент! Я не согласен ни с чем из его политической программы, за исключением одной вещи, которая имеет значение».: «Улучшить отношения между Россией и США?»: «Так и есть».Ветеран ЦРУ Рэй Макговерн опытном взглядом оценивает всю эту шумиху. Чего скрывать: да, ребята из команды Трампа, вероятно, пытались найти контакт с представителями России. Но что тут аморального, а главное — противозаконного? Подробности — в репортаже НТВ.