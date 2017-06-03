Минобороны опубликовало видео первого пуска «Искандеров» за пределами РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с совместных учений «Душанбе — Антитеррор» в Таджикистане.
На записи запечатлен пуск ракет оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер-М». В результате был уничтожен отряд условных боевиков, находившийся в 140 км. Ракетчики располагались на полигоне Ляур, цель — на полигоне Харбмайдон.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели. Пуск впервые был проведен за пределами РФ.
Активная фаза международных учений «Душанбе — Антитеррор» стартовала в Таджикистане 30 мая. С российской стороны на учения были направлены около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов. Ракетные комплексы «Искандер-М» были переброшены из Оренбурга.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели. Пуск впервые был проведен за пределами РФ.
Активная фаза международных учений «Душанбе — Антитеррор» стартовала в Таджикистане 30 мая. С российской стороны на учения были направлены около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов. Ракетные комплексы «Искандер-М» были переброшены из Оренбурга.
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