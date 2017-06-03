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  • 03.06, 22:39
    Минобороны опубликовало видео первого пуска «Искандеров» за пределами РФ. армия и флот РФ, запуски ракет, ракеты, Таджикистан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минобороны опубликовало видео первого пуска «Искандеров» за пределами РФ

    6 комментариев
    Минобороны опубликовало видео первого пуска «Искандеров» за пределами РФ

    Минобороны опубликовало видео первого пуска «Искандеров» за пределами РФ

    Минобороны опубликовало видео первого пуска «Искандеров» за пределами РФ
    • Фото: Минобороны России

      • Министерство обороны РФ опубликовало видео с совместных учений «Душанбе — Антитеррор» в Таджикистане.

      На записи запечатлен пуск ракет оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер-М». В результате был уничтожен отряд условных боевиков, находившийся в 140 км. Ракетчики располагались на полигоне Ляур, цель — на полигоне Харбмайдон.

      Как подчеркнули в Минобороны РФ, объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели. Пуск впервые был проведен за пределами РФ.

      Активная фаза международных учений «Душанбе — Антитеррор» стартовала в Таджикистане 30 мая. С российской стороны на учения были направлены около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов. Ракетные комплексы «Искандер-М» были переброшены из Оренбурга.

      Во время учений отрабатывались операции по освобождению заложников, нейтрализации боевиков на критически важном объекте (республиканский телецентр), а также уничтожению бандитов, прорвавшегося через границу Таджикистана.

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