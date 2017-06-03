Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 22:38
    Мрачное лето: аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой. Москва, погода, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мрачное лето: аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой

    8 комментариев

    Мрачное лето: аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой

    Мрачное лето: аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой

      Жители центральной части России не могут дождаться теплой погоды. Все задаются вопросом: лета не будет? Из-за чего так аномально холодно? Почему разрушительные ураганы теперь могут стать нормой? Неужели катастрофические изменения климата, которыми пугали ученые? Оказалось, что в России число опасных метрологических явлений выросло примерно в два раза.

      Британский профессор Пол Уильямс пристально изучил видео московского урагана. Неужели в наших широтах в самом деле такое теперь будет нормой? То, что москвичи пережили на этой неделе, запросто может повториться, ведь вместе с изменением климата в мире меняется сам мир.

      Не хочется верить, что по этим показателям наша страна догонит и перегонит Америку, где ураганы — привычное дело. Каждого жителя центральной части России волнует вопрос: куда пропало лето и когда же наконец оно появится?

      Метеорологи уверяют, что лето придет и даже даст Москве жару. Впрочем, стоит надеется, что этот жар тоже не будет аномальным. Жители столицы приходят в себя после настоящего удара стихии. Мало кто из тех, кто утром поинтересовался прогнозом погоды, смог разглядеть там что-то пугающее — прогноз как прогноз. Гидрометцентр 29 мая сулил горожанам облачность, небольшую грозу и западный ветер со скоростью 12 метров в секунду.

      Казалось, чтобы уберечь себя от капризов природы, достаточно было просто прихватить с собой зонтик. Но в 15:00 внезапно поднявшийся ветер начал вырывать зонты из рук тех, кому не повезло оказаться на улице, а через считаные минуты уже даже не ветер, а самый настоящий ураган также играючи выкорчевывал и швырял по улицам деревья, сносил крыши и валил линии электропередачи. Не то чтобы синоптики ошиблись в прогнозах — в Подмосковье ветер действительно дул с обещанной скоростью. Но в столице произошло то, что называют эффектом аэродинамической трубы: на длинных улицах, проспектах и магистралях зажатый высотками поток воздуха разогнался до ураганных 30 метров в секунду и сокрушительным шквалом прошелся по столице с запада на восток, сметая все на своем пути. После ужасающей бури Москва напоминала съемочную площадку фильма-катастрофы, а городские власти подсчитывали нанесенный ущерб: повреждены 243 дома, разбиты больше 2 тысяч машин, повалены 14 тысяч деревьев.

      Все это, конечно, поправимо: дома можно починить, а за помятые машины получить страховку, но вернуть жизни 16 человек, которые стали жертвами стихии, уже невозможно. 11-летняя Аня Макеева играла во дворе на детской площадке, студентка Даша Антонова спешила домой с лекций, а пенсионер Николай Котов ждал автобус на остановке. Возможно, все они остались бы живы, если бы получили в тот день СМС с предупреждением, что выходить на улицу опасно.

      Вряд ли их родных и близких утешит тот факт, что такого разрушительного урагана в Москве не было ни разу за последние 100 лет. Давно не было и такой холодной весны, которая теперь превратилась в столь же безрадостное лето. Ученые говорят: то, что мы увидели на этой неделе в Москве, запросто может повториться — ведь вместе с изменением климата в мире, меняется и сам мир.

      Так неужели в наших широтах такое теперь будет нормой? Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Суханова.

      Новости по теме

      Ураган в Московском регионе

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru