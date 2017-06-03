Мрачное лето: аномальные холода и ураганы могут стать для России нормой

Жители центральной части России не могут дождаться теплой погоды. Все задаются вопросом: лета не будет?
Из-за чего так аномально холодно? Почему разрушительные ураганы теперь могут стать нормой? Неужели катастрофические изменения климата, которыми пугали ученые? Оказалось, что в России число опасных метрологических явлений выросло примерно в два раза.
Британский профессор Пол Уильямс пристально изучил видео московского урагана. Неужели в наших широтах в самом деле такое теперь будет нормой? То, что москвичи пережили на этой неделе, запросто может повториться, ведь вместе с изменением климата в мире меняется сам мир.
Не хочется верить, что по этим показателям наша страна догонит и перегонит Америку, где ураганы — привычное дело. Каждого жителя центральной части России волнует вопрос: куда пропало лето и когда же наконец оно появится?
Метеорологи уверяют, что лето придет и даже даст Москве жару. Впрочем, стоит надеется, что этот жар тоже не будет аномальным. Жители столицы приходят в себя после настоящего удара стихии. Мало кто из тех, кто утром поинтересовался прогнозом погоды, смог разглядеть там что-то пугающее — прогноз как прогноз. Гидрометцентр 29 мая сулил горожанам облачность, небольшую грозу и западный ветер со скоростью 12 метров в секунду.
Казалось, чтобы уберечь себя от капризов природы, достаточно было просто прихватить с собой зонтик. Но в 15:00 внезапно поднявшийся ветер начал вырывать зонты из рук тех, кому не повезло оказаться на улице, а через считаные минуты уже даже не ветер, а самый настоящий ураган также играючи выкорчевывал и швырял по улицам деревья, сносил крыши и валил линии электропередачи. Не то чтобы синоптики ошиблись в прогнозах — в Подмосковье ветер действительно дул с обещанной скоростью. Но в столице произошло то, что называют эффектом аэродинамической трубы: на длинных улицах, проспектах и магистралях зажатый высотками поток воздуха разогнался до ураганных 30 метров в секунду и сокрушительным шквалом прошелся по столице с запада на восток, сметая все на своем пути. После ужасающей бури Москва напоминала съемочную площадку фильма-катастрофы, а городские власти подсчитывали нанесенный ущерб: повреждены 243 дома, разбиты больше 2 тысяч машин, повалены 14 тысяч деревьев.
Все это, конечно, поправимо: дома можно починить, а за помятые машины получить страховку, но вернуть жизни 16 человек, которые стали жертвами стихии, уже невозможно. 11-летняя Аня Макеева играла во дворе на детской площадке, студентка Даша Антонова спешила домой с лекций, а пенсионер Николай Котов ждал автобус на остановке. Возможно, все они остались бы живы, если бы получили в тот день СМС с предупреждением, что выходить на улицу опасно.
Вряд ли их родных и близких утешит тот факт, что такого разрушительного урагана в Москве не было ни разу за последние 100 лет. Давно не было и такой холодной весны, которая теперь превратилась в столь же безрадостное лето. Ученые говорят: то, что мы увидели на этой неделе в Москве, запросто может повториться — ведь вместе с изменением климата в мире, меняется и сам мир.
Так неужели в наших широтах такое теперь будет нормой? Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Суханова.
Не хочется верить, что по этим показателям наша страна догонит и перегонит Америку, где ураганы — привычное дело. Каждого жителя центральной части России волнует вопрос: куда пропало лето и когда же наконец оно появится?
Метеорологи уверяют, что лето придет и даже даст Москве жару. Впрочем, стоит надеется, что этот жар тоже не будет аномальным. Жители столицы приходят в себя после настоящего удара стихии. Мало кто из тех, кто утром поинтересовался прогнозом погоды, смог разглядеть там что-то пугающее — прогноз как прогноз. Гидрометцентр 29 мая сулил горожанам облачность, небольшую грозу и западный ветер со скоростью 12 метров в секунду.
Казалось, чтобы уберечь себя от капризов природы, достаточно было просто прихватить с собой зонтик. Но в 15:00 внезапно поднявшийся ветер начал вырывать зонты из рук тех, кому не повезло оказаться на улице, а через считаные минуты уже даже не ветер, а самый настоящий ураган также играючи выкорчевывал и швырял по улицам деревья, сносил крыши и валил линии электропередачи. Не то чтобы синоптики ошиблись в прогнозах — в Подмосковье ветер действительно дул с обещанной скоростью. Но в столице произошло то, что называют эффектом аэродинамической трубы: на длинных улицах, проспектах и магистралях зажатый высотками поток воздуха разогнался до ураганных 30 метров в секунду и сокрушительным шквалом прошелся по столице с запада на восток, сметая все на своем пути. После ужасающей бури Москва напоминала съемочную площадку фильма-катастрофы, а городские власти подсчитывали нанесенный ущерб: повреждены 243 дома, разбиты больше 2 тысяч машин, повалены 14 тысяч деревьев.
Все это, конечно, поправимо: дома можно починить, а за помятые машины получить страховку, но вернуть жизни 16 человек, которые стали жертвами стихии, уже невозможно. 11-летняя Аня Макеева играла во дворе на детской площадке, студентка Даша Антонова спешила домой с лекций, а пенсионер Николай Котов ждал автобус на остановке. Возможно, все они остались бы живы, если бы получили в тот день СМС с предупреждением, что выходить на улицу опасно.
Вряд ли их родных и близких утешит тот факт, что такого разрушительного урагана в Москве не было ни разу за последние 100 лет. Давно не было и такой холодной весны, которая теперь превратилась в столь же безрадостное лето. Ученые говорят: то, что мы увидели на этой неделе в Москве, запросто может повториться — ведь вместе с изменением климата в мире, меняется и сам мир.
Так неужели в наших широтах такое теперь будет нормой? Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Суханова.
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